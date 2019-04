‘Neovisni’ Brune Esih brutalno popljuvali ‘suvereniste’ Ruže Tomašić: ‘Vi ste bili u srpsko-hrvatskoj koaliciji!’

Autor: ZG/Dnevno.hr

Gost Newsrooma na Televiziji N1 bio je kandidat Neovisnih za Hrvatsku na izborima za Europski parlament Tomislav Jonjić.

Evo najzanimljivijih odgovora.

Prema anketama, vaša lista je blizu praga. Prva na listi je Bruna Esih, vi ste drugi. Tko bi išao u EP u slučaju da vaša lista osvoji mandat?

“Gospođa Esih sigurno ne bi išla jer bi njezin mandat pripao HDZ-u, a HDZ kao nositelj hrvatsko-srpske koalicije je zadnja stranka kojoj bismo bili spremni dati mandat, tako da postoji mogućnost da ja odem.”

Kada biste ušli u EP, kojoj biste se grupaciji pridružili?

“Uspostavili smo kao stranka kontakt s Klubom zastupnika Europa nacija i sloboda. To je grupacija koja je, blago rečeno, euroskeptična, koja je izrazito kritična prema današnjem briselskom monstrumu, ona je za to da se raspusti Europska unija kakva je danas.”

Je li licemjerno da idete u Bruxelles primati plaću od Europske unije koju biste htjeli raspustiti?

“Nije. Borite se prema pravilima koja su vam nametnuta i trudite se ta pravili promijeniti.”

Kako je došlo do podjela na hrvatskoj desnici?

“Nije došlo do podjele, postoje ozbiljne razlike. Ljudi koji čine listu Suverenista su ljudi koji su bili u vladi hrvatsko-srpske koalicije sve do jučer, do Istanbulske konvencije.”