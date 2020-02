(NE)OČEKIVANO MINIRANJE SDP KOALICIJE: Beljak ovime najavio svoj kraj?!

Kako se bliže unutastranački izboru u HDZ-u, tako je krenulo i ‘šamaranje’ između Plenkovića, Brkića i Kovača, pa i Stiera.

Pretendenti na najviše funkcije u ovoj stranci pokušavaju očito prikupiti što više simpatija, odnosno glasova članova svoje stranke, pripisujući sebi zasluge ili prebacujući krivnju za određene poteze, ali i samo trenutno stanje u stranci. Slaganje koalicije s HNS-om tako je postala glavna tema među oponentima, dok se Plenkovića proziva i za faraonstvo u HDZ-u.

Da, vrlo je oštro počela unutarstranačka borba u HDZ-u već s potpisivanjem formulara za prijavu kandidatura, a već sad daju se naslutiti i određene pripreme i kalkuliranja za parlamentarne izbore.

Plenković je tako prvi prozvao svoje oponente te izjavio:

– Dobro je da u vremenu izbora svi akteri razotkriju svoja prava stajališta i pozicije. Izbori i služe da se predstave različite opcije i koji je to smjer HDZ-a. Važno je naglasiti da postoje ljudi koji tri i pol godine na sastancima sjede i kad ja upitam ‘Ima li netko nešto protiv?’ šute i nemaju nijednu sugestiju. Danas se bude iz sna i kažu da imaju nešto protiv. Mislim da to nije vjerodostojno”.

– Predao sam kandidaturu za potpredsjednika stranke kako sam i obećao. Pozvao bih članove HDZ-a da iskažu svoju volju i daju potpis kandidatu koji će zastupati njihove stavove. Ove izbore moramo iskoristiti za osnaživanje i jačanje stranke bez ikakvih podjela za uvažavanje različitih mišljenja kako ne bi bilo pobjednika ni pobijeđenih. Tako da osnaženi krenemo u pripremu za parlamentarne izbore, kazao je Brkić.

Novinari su ga pitali da objasni svoju izjavu kako se u HDZ-u njeguje kult ličnosti, kao i kritike Gordana Jandrokovića da se to radilo dok je Brkić bio glavni tajnik stranke. “Dok sam je u HDZ-u bio glavni tajnik nisam trebao tri pomoćnika i radio sam samo posao glavnog tajnika. Pitajte članstvo na terenu kako je stranka tada funkcionirala i koliko smo pobjeda polučilil”, poručio je. Na tvrdnje da je bio “Bog i batina” kazao je da koliko on zna – Bog je samo jedan, a on je samo radio svoj posao”. Nabrojio je pobjede HDZ-a tada te kazao da je na posljednjim i pretposljednjim izborima doživio poraz.

Brkić: Bio sam za HSS, a ne za HNS i Most

Komentirajući navode da je on navijao za koaliciju s HNS-om, a ne s MOST-om Brkić je kazao: Ja sam kao prvo protiv koalicije s SDP-om, a 2016. sam bio protiv koalicije i s Mostom i s HNS-om. Osobno sam od Kreše Beljaka i četiri zastupnika HSS-a dobio potpise za sastavljanje većine od 76 zastupnika i predložio sam užem Predsjedništvu da se ide u koaliciju s HSS-om. Oni su demokršćanska stranka i ovu mantru da sam bio za koaliciju s HNS-om – ponavlja ne znam tko.

Novinare je pozvao da provjere ove navode u HSS-u. Na pitanje znači li to da Plenković laže, Brkić je kazao kako je to tvrdnja novinara te da je to Plenković možda zaboravio, a poručio je svom predsjedniku stranke kako se na Stepinčevo u Krašiću može i ispovijediti.

Plenković Brkiću: Neka se malo bolje prisjeti

– Mi smo imali 91 potpis. Što se tiče HSS-a, oni su odmah rekli da će nam dati podršku. U krajnjoj liniji, kada je došlo do raskida koalicije s Mostom, nudili smo im da dođu u koaliciju s nama, a oni tada nisu htjeli. To možete pitati i gospodina Beljaka. Što se tiče toga da li ići s Mostom ili HNS-om, recite gospodinu Brkiću da se malo bolje prisjeti, odgovorio je Plenković Brkiću na 60. obljetnici smrti blaženog kardinala Stepinca u Krašiću. Također je potvrdio da je Brkić “u dogovoru s njime” donio potpise članova HSS-a za koaliciju.

Tko je dogovorio koaliciju između HDZ-a i HNS-a, pitanje je to koje je uznemirilo članstvo vladajuće stranke.

Prvi je na površinu tu temu izvukao drugi čovjek stranke, Milijan Brkić, koji je tu ‘neprincipijelnu suradnju’ naveo kao jedan od razloga radi kojih se odlučio prikloniti alternativnom bloku Mire Kovača, koji pak juriša na Plenkovića.

S druge strane, Plenkoviću bliski HDZ-ovci čudom se čude toj Brkićevoj tezi u kojoj Plenkoviću spočitava koaliciju s HNS-om jer, kako naglašavaju, on je taj koji je tu koaliciju stvarao. ”Pa to je prije nekoliko mjeseci govorio i sam Davor Ivo Stier. Nikome nije jasno zašto je Brkić to sada otvorio kao temu, on je bio službeni pregovarač s Vrdoljakom i HNS-im, njih su dvojica oduvijek u korektnim odnosima”, kaže naš sugovornik blizak Plenkoviću.

Da su Brkić i Vrdoljak u korektnim odnosima, ovih je dana tvrdio i Mostov glavni tajnik Nikola Grmoja, koji je Pavla Vujnovca iz PPD-a izvukao kao glavnu poveznicu među ovim, inače oprečnim, dvojcem. ”Brkić nije bio za suradnju s Mostom, on se prvi zalagao za to da se taj odnos raskine, a govorilo se i prije Plenkovićeva dolaska na čelo HDZ-a da Brkić pregovara s HNS-om, premijer je samo prihvatio tu igru”, tumači naš sugovornik iz Plenkovićevih redova.

No, da to nije baš tako, poručuju pak izvori bliski Brkiću. ”Nije Milijan ništa dogovarao, tu koaliciju dogovorio je Plenkovićev prijatelj Šeks, on je to sam priznao u intervjuu za Večernji. Do suradnje je došlo preko njegovih osječkih veza s Vrdoljakom. Zar zaista mislite da bi Plenković Brkića pitao s kime da ide u koaliciju i da bi njegove sugestije poslušao? Pa gotovo je nemoguće pobrojati situacije u kojima njih dvojica nisu bila u sukobu. Istina je da se Brkić zalagao za koaliciju s HSS-om, on je i danas s Beljakom u odličnim odnosima, skupa su išli u školu”, podsjeća naš izvor blizak Brkiću.

HNS-ovci koje se u ovu priču uvuklo odbijaju sudjelovati u prepucavanjima koja se trenutno događaju unutar HDZ-a, no jedan od njih priznaje kako je glavni pregovarač s njima bio Plenković. Dogovarali su se na sastancima na kojima su sudjelovali Gordan Jandroković, Davor Božinović te Branko Bačič, ljudi koji su mu i danas desna ruka.

Početak priprema za parlamentarne izbore – zazivanje HSS-a kao koalicijskog partnera HDZ-a

Mnogi su se pak zapitali – zašto sad na površinu isplivava HSS i zašto ga dio HDZ-ovaca naziva boljim koalicijskim partnerom od HNS-a?

Kako doznajemo iz izvora unutar HDZ-a, čini se kako je upravo struja predvođena Mirom Kovačem započela pregovore s određenim članovima unutar HSS-a o mogućoj koaliciji u bliskoj budućnosti. No, preduvjet za istu ne uključuje i Krešu Beljaka.

On se naime oglasio i putem svog profila te jasno dao do znanja:

”Kratko i jasno: Dok sam ja predsjednik, HSS Hrvatska nikad neće koalirati s HDZ-om. Ma tko god njima bio predsjednik. I točka”, napisao jer Beljak.