NEOBIČNO HLADNA SREDINA TJEDNA: Čekaju nas snijeg i jaki, čak i olujni udari vjetra, promet će vjerojatno biti prekinut

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) izdali su za 2. prosinca 2020., crveno upozorenje za područje Velebitskog kanala te narančasto upozorenje za sjeverni Jadran i dio Dalmacije, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

Kako navodi DHMZ, na području gospićke regije očekuje se visina snijega od 10-25 cm s minimalnom temperaturom do -3 °C.

“Budite spremni na rasprostranjenu pojavu snijega i/ili leda koja će dovesti do prekida cestovnog, željezničkog i zračnog prometa i transporta te prouzročiti poremećaj kod aktivnosti na otvorenom”, upozorava Ravnateljstvo.

S druge strane, na području riječke regije ponegdje su mogući orkanski udari bure, uglavnom podno Velebita s najjačim udarim vjetra do 110 km/h.

“Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom”, navode.

Također, na području zapadne obale Istre jaka, mjestimice vrlo jaka bura sa najjačim udarima vjetra do 100 km/h.

“Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu”, savjetuju iz Ravnateljstva.

Isto upozorenje izdali su i za područje Kvarnera i Kvarnerića gdje se očekuje jaka, mjestimice vrlo jaka bura s najjačim udarima vjetra do 110 km/h. S druge strane, upozorenje vrijedi na za područje sjeverne Dalmacije, no tamo se očekuje jak, mjestimice vrlo jak istočni vjetar i jugo s najjačim udarima vjetra do 95 km/h.

Naposljetku, na području Velebitskog kanala očekuje se vrlo jaka i olujna bura s najjačim udarima vjetra do 120 km/h.

“Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu”, tvrde.