Nenad Periš: ‘Možete zamisliti kakvu je bol imala Isusova majka dok je gledala kako joj sina pribijaju na križ, tako je i s Matejovom majkom’

Autor: Dnevno

Potraga za Matejem Perišem (27) ušla je u deseti dan. Matej je, nestao u noći s četvrtka, 30. prosinca, na petak, 31. prosinca 2021. godine, u Beogradu. Zadnji je put viđen uz rijeku Savu oko kluba Gotik.

Matejev otac, Nenad Periš kazao je da o njegovu sina nema novih informacija.

“Čovjeku ništa drugo nije preostalo nego li da se nada, i ta nada je ono što mene i ostale članove naše obitelji drži na nogama. Veliku snagu nam daju i svi ljudi koji mi se javljaju i nude mi pomoć, suosjećaju sa mnom jer velika većina su roditelji pa razumiju kroz što sve prolazimo. Hvala svima od srca, svima koji su se angažirali da pronađu Mateja, policiji, žandarmeriji, roniocima, običnim ljudima i svakako medijima, svim novinarima koji profesionalno rade svoj posao. Na one koji su zastranili u svom poslu i pišu kojekakve nebuloze niti ne obraćam pozornost, to je njihovo pravo i ne miješam se u to. Jedino vjerujem policiji. Svi oni koji navode na razne tragove to uglavnom čine iz njima poznatih razloga, to ne bih komentirao”, rekao je Periš.

Na upt kako nestanak Mateja u Beogradu podnose ostali članovi obitelji, majka i dvije sestrerekao je: “Možete zamisliti kakvu je bol imala Isusova majka dok je gledala kako joj sina pribijaju na križ, to je bol koju samo majka zna, tako je i s Matejovom majkom, i nju vjera i nada drže u životu, sestrice su mu mlađe i njih nastojimo zaštiti. Mi roditelji koji imamo više djece svu djecu jednako volimo, ali sa svakim djetetom ponaosob imamo poseban odnos. S Matejom sam stvarno imao poseban odnos, kakav se samo može poželjeti između oca i sina. Nije što je moj, ali on je oduvijek bio naše milo i drago dijete i tako će biti i ubuduće. Idem se pomoliti dragom Bogu da nam pomogne doznati istinu, da se ova neizvjesnost konačno prekine”, rekao je Matejev otac za 24 sata

Kurir je objavio ispovijest Sanje iz Splita, djevojke nestalog Mateja. Objasnila je da se sa svojim dečkom posljednji put čula samo nekoliko sati prije nego što je što od nestao, 30. prosinca oko 21.30 sati, kada joj je on poslao video iz beogradskog restorana.

“Poslao mi je video u poruci, ali ja sam bila na poslu i mobitel mi se bio ugasio. Kada sam oko ponoći došla kući, odgovorila sam mu na tu poruku i otišla spavati. Probudila sam se u sedam ujutru i vidim da mi nije poslao poruku za laku noć, što uvijek radi. Poslala sam mu poruku: “Je l’ sve ok?”, ali odogovora nije bilo. Poslije sam mu oko 14 sati opet poslala poruku, opet ništa. Razmišljala sam da ne može spavati toliko dugo, nema šanse. Kasnije sam se čula s njegovim prijateljima, koji su mi rekli da je nestao, da mu je jakna tu, da ne znaju što se dogodilo, bili su izvan sebe”, ispričala je djevojka.

To nije njihov stil

Naglasila je kako je pogađaju priče o tome da je Matej konzumirao drogu.

“To uopće nije njihov stil! A čak i da jesu, tko bi švercao drogu preko granice?! A tamo apsolutno nikog ne poznaju, gdje bi nabavili. Tek su stigli, prvi dan, nema šanse. Zvao me u 14.30 kad su prešli granicu, pa u 18 kad su ušli u stan, pa u 21.30, s večere. Na tom videu koji mi je poslao vidjele su se tri boce vina, ali njih je sedam. Atmosfera je bila vesela, neki su pili bijelo vino, neki crno, čekali večeru, ništa posebno”, rekla je.









Ona svaku povezanost s drogom i Matejem opovrgava: “Glupo će možda zvučati, ali ako je i bio drogiran, njemu je to neko stavio u piće “.