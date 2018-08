NEMIRNO I NA MORU: ‘Sudar jahte i putničkog broda, jedna osoba ozlijeđena’

Autor: Dnevno.hr

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) izvijestila je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o pomorskoj nesreći, sudaru jahte i putničkoga broda sa jednom ozlijeđenom osobom, a koja se dogodila u Pelješkom kanalu.

Dojavu o ovoj pomorskoj nesreći službenici MRCC Rijeka zaprimili su danas, 22. kolovoza u 11.05h posredstvom Županijskog obavještajnog centra ŽC 112 Split, o čemu je obaviještena Lučka kapetanija Dubrovnik i mjesno nadležna Lučka ispostava Korčula, čiji službenici su odmah isplovili prema poziciji sudara, sjeveroistočno od Korčule, odnosno na sredini Pelješkoga kanala između Grada Korčule i mjesta Perna, na poluotoku Pelješcu.

Temeljem Izvještaja službenika LK Dubrovnik i LI Korčula, utvrđeno je da su se sudarili motorna jahta ‘Mountain Star’, 14 metara dužine sa četiri osobe, svi državljani Republike Austrije, pod čijom zastavom je registrirana i njihova jahta te brod ‘Roko’, dužine 9 metara, koji plovi pod zastavom Republike Hrvatske i na kojemu je u trenutku sudara boravio samo voditelj, V.Š., državljanin Republike Hrvatske, koji je zadobio lakše tjelesne ozljede u vidu porezotina i oguljotina, kao izravna posljedica pomorske nesreće te je odmah po pristajanju u Korčuli, preuzet od djelatnika Hitne medicinske pomoći u daljnje medicinsko postupanje.

Pregledom plovila na poziciji sudara utvrđeno je kako je brod ‘Roko’, inače drvene građe prilagođen za prijevoz putnika, pretrpio kritična oštećenja trupa, zbog čega je ubrzano primao more te je do 11.25h djelomično potonuo do razine pramca, dok je nadgrađe, zapovjedna kabina većim dijelom otrgnuta od palube te je ostala plutati u neposrednoj blizini broda. Poziciju tonućega broda do dolaska komercijalne pomoći osigurala je brodica u vlasništvu domaće pravne osobe, u čijem je vlasništvu i oštećeni ‘Roko’, a na poziciji nije uočeno onečišćenje mora.

S obzirom na poziciju sudara dva plovila, iz MRCC Rijeka odaslali su posredstvom obalnih radio postaja upozorenje o povećanom oprezu (PAN – PAN) svim sudionicima u pomorskom prometu u području pomorske nesreće.

U 13.50h, nakon osiguranja oštećenoga broda ‘Roko’ od potonuća, u organizaciji vlasnika započeo je tegalj broda prema mjesnom brodogradilištu u Gradu Korčuli, ali zbog nastalog oštećenja trupa, tegalj se provodio dosta sporo te je okončan u 15.15h, pristajanjem u Korčulansko brodogradilište i izvlačenjem broda iz mora, nakon čega je MRCC Rijeka uputla nalog za obustavu odašiljanja PAN-PAN poruke u području ove pomorske nesreće.

Službenici Lučke ispostave Korčula u okviru očevida o uzrocima ove pomorske nesreće izuzeli su pripadajuće brodske dokumentacije te provode očevidna daljnja postupanja.