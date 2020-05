NEMA ŠANSE DA POGODITE: Je li ovo novi HDZ-ov partner? SDP-ovci ga više ne spominju

SDP je spreman za parlamentarne izbore, poručio je nedavno potpredsjednik te stranke Rajko Ostojić otkrivajući kako će na njih izaći u koaliciji s HSS-om, HSU-om i Strankom narodnog i građanskog aktivizma, Snaga.

”SDP je spreman za izbore. U siječnju i veljači smo prošli pola Hrvatske sa svojim programom. SDP ima program, ima svoj tim i koaliciju”, rekao je Ostojić novinarima nakon sjednice Predsjedništva te stranke naglašavajući da očekuje da se izbori održe kada bude omogućeno slobodno kretanje i javno okupljanje. Zanimljivo je međutim promotriti ovu Ostojićevu koalicijsku mrežu, koju je javno prezentirao, a koja odudara od ranije najavljivane kobasica koalicije, a iz čega proizlazi da su unatoč trzavicama SDP-ovci ipak uspjeli pronaći zajednički jezik s Beljakom, i Umirovljenicima, dok po svemu sudeći odustaju od suradnje s Glasom Anke Mrak Taritaš, a očigledno da na popisu koalicijskih partnera SDP-ovci ne spominju niti IDS, za što prema tvrdnjama upućenih postoje dva potenacijalna razloga.

”IDS je procjenio da i bez SDP-a na izborima samostalno mogu osvojiti tri mandata koliko im je potrebno za formiranje zastupničkog kluba, zanimljivo je da je nedavno Vlada samo IDS-ov amandman prihvatila, i to dok je sve oporbene odbijala jedan za drugim, moguće je da Plenković s njima šuruje, i da se preko ovog novog HDZ-a, nešto liberalnijeg žele domoći vlasti, to nas ne bi začudilo, s druge strane s Mrak Taritaš se pregovori još vode, a jedna od spona je i to što ona očekuje da je SDP podrži na izborima za zagrebnačku gradonačelnicu, što smatramo neisplativim”, zaključuje naš sugovornik iz SDP-a.