‘NEMA REVIZIJE POVIJESTI! TO SU RADILE USTAŠE, TO NISU RADILI HRVATI’ Prvi hrvatski general koji je govorio na Spomen području u Gudovcu, osudio NDH

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski general u mirovini Luka Džanko u četvrtka se pojavio na obilježavanju 81. godišnjice brutalnog pogubljenja 195 Srba u Gudovcu nedaleko od Bjelovara, kako bi im polaganjem vijenca i paljenjem svijeća odao počast i poklonio se njihovoj žrtvi. Prvi je to masovni ustaški zločina nad Srbima u bjelovarskom kraju koji se zbio na današnji dan, 28. travnja 1941. godine.

Džanko je na Spomen područje Gudovac stigao kao potpredsjednik VeDRA–i, braniteljske Udruge s bazom u Splitu koja okuplja veterane Domovinskog rata i antifašiste. Prvi je to put da je jedna braniteljska udruga proizašla iz Domovinskog rata prisustvovala na komemoraciju u Gudovcu. Isto tako Džanko je prvi hrvatski general koji je govorio na Spomen području u Gudovcu.

“Kad smo odlučili da idemo u Bjelovar, rekao sam: Idemo u moj Bjelovar. Zašto sam to rekao? Prošao sam ratni put i na kraju za nagradu Vrhovni zapovjednik je donio odluku da dođem u Bjelovar i da pripremamo operaciju Bljesak. Vrlo teški trenuci su bili u to vrijeme, ali stanovnici Bjelovara su se pokazali tada spremnima da naprave ono što smo i nakanili, a to je oslobođenje Zapadne Slavonije, kasnije u Oluji cijele države. Ovdje nisam došao kao general, već kao antifašist, hrvatski branitelj koji na svojem putu antifašizma želi da svim mladima pokažemo da su nevini ljudi ovdje izgubili život. Konkretno, zato što su bili Srbi. I to od jedne nečasne tvorevine NDH koju nitko ne može obraniti. Ponosan sam na zadaću da danas i ubuduće svi zajedno možemo jasno reći što se zaista dogodilo. I za što se borimo. Nema revizije povijesti! To su radile ustaše, to nisu radili Hrvati”, rekao je, piše Bjelovar live.