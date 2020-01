NEMA PUNO VREMENA! Dva najveća izazova za Kujundžićeva nasljednika: Kako će se nositi s time?

Novi ministar zdravstva Vili Beroš, nasljednik Milana Kujundžića nema previše vremena, naime, u rujnu Hrvatsku očekuju parlamentarni izbori, ali unatoč tome, ukoliko se doista želi pokazati u najboljem svijetlu morat će se uhvatiti u koštac s nekoliko gorućih problema. Prije svega morati će rasvijetliti situaciju sa smjenom Dijane Zadravec, zamjenice ravnatelja KBC-a Sestre Milosrdnice. Podsjetimo, dotična je prema izjavama nekolicine svjedoka nasrnula na svoju kolegicu, voditeljicu nabave medincinskih proizvoda Miju Primorac, a stanje se s mrtve točke nije maklo još od 18.prosinca, kada se nemili događaj odvio. Riješavanje te neugodne situacije u bolnici iz koje i sam ministar dolazi jedan je od njegovih prvih, ujedno i najozbiljnijih zadataka.

Podsjetimo, Zadravec je javnost zaintrigirala ne samo zbog fizičkog okršaja s kolegicom, već i stoga što ju je Berošev prethodnik Kujundžić spasio od smjene, unatoč jednoglasnim preporukama za smjenu i smjernicama Povjerenstva za unutarnji nadzor te Radničkog vijeća KBC-a. naime, zakazanu sjednicu Upravnog viječa na kojoj se trebala izglasati njena smjena stopirao je osobno Kujundžić, ista se kao što je poznato trebala održati 7.siječnja, ali neposredno prije početka dopisom intervenira Kujundžić i traži odgodu sjednice. Dva dana kasnije, smijenjen je predsjednik Vijeća profesor Slavko Orešković, a imenovan državni tajnik ministarstva Tomislav Dulibić, naknadno se objašnjavalo kako se radi o smjeni koja je bila ranije pripremana, no tajming je u najmanju ruku nezgodan. Nezgodna bi po novog ministra mogla biti i situacija s doktorom Borom Nogalom, čiju je smjenu podupirao i Kujundžić. Naime, on je sa zagrebačkim gradonačelnikom Bandićem podržavao Nogalova potencijalnog zamjenika doktora Dragana Koroliju Marinića za novog ravnatelkja, kako bi se Gradu osigurala većina, Kujundžić u Upravno vijećče postavlja doktora Milivoja Novaka, dajući time diskretno potporu Bandiću i njegovim mešetarenjima. Ipak, Novak zahtjeva poštivanje procedure pa prisiljava ostatak Upravnog vijeća da ponovo predstavi ravnateljske kandidate, nakon što je glasovanje o Koroliji Mariniću palo u vodu, i sjednica Upravnog vijeća održana u ponedjeljak nije polučila rezultate pa je situacija sada na čekanju, potrebno je razmotriti sve programe pa je shodno tome neizvjesno i kada ćem odluka biti donosena. Sve međutim upućuje na to da se Nogalo s ravnatljskom pozicijom definitivno može pozdraviti, no trenutačno situacija na ruku ne ide ni Koroliji Mariniću, sve je više onih koji drže da bi ravnatljsku poziciju trebalo dodijeliti znanstvenici Mirjani Turkalj.