NEMA ON VREMENA ZA TO! Politička krema čeka Zelenskog, a Milanović odgovara: ‘Neću stići, Nancy Pelosi za dva tjedna ionako neće biti ono što je sada’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak vrijeme provodi na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Makarske, povodom obilježavanja Dana Grada, a zatim posjećuje i makarsku zvjezdarnicu Orion.

Čini se da zbog Dana Grada Makarske nema vremena za susret s čelnicima SAD-a i ostalima koji su stigli na takozvanu Krimsku platformu u Zagrebu.

Milanović je u izjavi nakon svečanosti rekao da se neće susreti s Nancy Pelosi jer “neće stići” i dodao da “ona za dva tjedna ionako neće biti ono što je sada. U Americi su za dva tjedna izbori i pobijedit će Republikanci”.





Milanović je kazao kako vidi jako puno cinizma i nepoštenja u odnosu prema ukrajinskom narodu.

“Ne želim biti jedan od pozera koji će tome doprinositi. O tome govorim nekoliko godina, prije nego sam postao predsjednik, kao i o Inicijativi tri mora.

Sve su to sitna tkanja koja su dovela do ovog. To netko mora reći jer to misli milijun ljudi koje poznajem, samo se neki ne usude reći to javno”, kazao je Milanović.

Policajac se ne može obraniti, a da ne povuče

Rekao je i da nije pratio slučaj s mogućim policijskim nasiljem nad navijačima te da ne zna puno o tome, ali je dodao kako “postoje situacije u kojima se policajac nekada ne može obraniti, a da ne povuče”.

Govoreći o obučavanju ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj ponovio je kako je to “svrstavanje na stranu i sudjelovanje u ratnom sukobu. To je crta preko koje ne dopuštam. Drugima mogu pomoći i suosjećati, previše smo se brinuli o drugima, a o nama nitko. Naša je situacija takva da moramo brinuti svoju brigu”, rekao je.

“Očekuje se da obučavamo njihove vojnike…









Žao mi je, trebamo im pružiti svu pomoć. To je stvar o kojoj odlučuje Vlada, ali o sigurnosti brinem ja. Očekuješ od mene da odgovaram za nešto za što nema sredstava.

Svi koji imalo razumiju pravo, znaju da to znači sudjelovanje u ratu”, kaže Milanović dodajući i da ratno stanje pravno ne postoji, ali de facto postoji.

Ne odustaje od stava

“To nisu vojna pitanja, nego pitanja sudbine i sigurnosti jedne države, ljudi koji ovdje očekuju najbolji život”, kaže predsjednik dodajući kako je uvjeren da radi ispravno i da je na onoj strani povijesti koja je nama važna, “našoj strani povijesti””









Predsjednik je rekao kako se Hrvatsku tretira kao neozbiljnu državu i dodao kako je ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman bio u Bruxellesu gdje je donesena odluka da će “europske države u nečemu sudjelovati, a ja o tome nemam pojma”, naglasio je.

“Ta odluka, iako jednoglasna, nikoga srećom ne obvezuje, mi nemamo nikakvu obvezu u okviru NATO-a, nema obveza borbenog djelovanja”, naglasio je između ostalog Milanović.