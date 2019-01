Nema gdje ga nije bilo! HNS-ov direktor moćnog Fonda proputovao pola svijeta novcem hrvatske sirotinje

Svatko onaj tko unazad nekoliko dana prati zbivanja u Fondu za zaštitu okoliša koji se pretvorio u HNS-ov bastion, mora da nije iznenađen zaključkom kojega je objavilo ministarstvo zaštite okoliša nakon što je ondje obavilo nadzor. Naime, prema sada već ustaljenim hrvatskim navikama, iz ministarstva su konstatirali kako se u ovom Fondu, u kojem se inače obrću milijuni ne pronalaze nikakve nelogičnosti te je kako kažu sve prema propisima. Nadzor je inače obavljen za vremenski period od 18.do 24.siječnja, a u tome intervalu su im kako navode iz Fonda dostavili natječajnu dokumentaciju vezanu za zapošljavanja u Fondu, koja se odnose na prosinac 2017.godine, ali i na 2018.godinu. Kontrolu su proveli i nad dostavljenom dokumentacijom odabranih kandidata iz posljednjeg natječaja, a nakon tjedan dana zamornoga rada, službenici ministarstva u tim dokumentima koji su zainteresirali dio javnosti čudnoga li čuda nisu pronašli baš ništa sporno.

Upravni nadzor proveden je inače, na zahtjev čelnog čovjeka ministarstva okoliša i energetike Tomislava Ćorića, nakon što je u javnost dospjela priča o Fondu u kojem je zbrinuta vojska HNS-ovaca, temeljem posljednjeg natječaja prilikom kojega se na razgovor za posao pozvalo minimalnom pet aktivnih, ali i bivših članova HNS-a, dok istodobno Fondom rukovodi HNS-ovac Dubravko Ponoš. Znakovito je i kako je prošle godine u svega četiri mjeseca posao u Fondu također temeljem natječaja pronašlo devet članova HNS-a, te ujedno i supruga jednog HNS-ova načelnika. Zgodno je u kontekstu ove priče spomenuti i Pravilnik o Izmjeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Fondu, a koji je donesen u ožujku prošle godine. Prema njemu, smanjeni su uvjeti za posao na rukovodećim pozicijama što je rezultiralo time da voditelji odjela trebaju posjedovati tri godine iskustva, što je godina manje od primjerice niže pozicije višeg samostalnog pravnika.

U Fondu su se te prigode poslužili pomalo izlizanom frazom tvrdeći da to čine kako bi dali priliku mladima, no ono što su izgleda zaboravili dodati jest da se vrata ovog moćnog Fonda otvaraju mahom HNS-ovcima, neovisno o tome koliko godina imaju. No, na stranu svi oni koji su se u ovoj priči ogrebali za svoj dio kolača, čini se kako je najveći komad u priči zagrizao upravo direktor Ponoš, HNS-ovac iz Svetog Ivana Zeline. Ako je suditi po broju putovanja i konferencija na kojima je sudjelovao Ponoš svoj posao obavlja na svim stranama svijeta pa se postavlja pitanje kako čovjek uopće stigne živjeti. Naime, prema pisanju Jutarnjeg lista u Ponoševim je cipelama stotinjak putovanja, a proputovao je veliki dio Hrvatske na čemu nije stao pa je tako proputovao i dio Europe.

Jedne je prigode posjetio i Kanadu, a nije propustio niti putovanje u SAD. Kada je riječ o putovanjima diljem naše zemlje, ona su mahom jednodnevna, ali Ponoš je prošao brojne gradove od Bjelovara i Gospića, sve do Vinkovaca, Karlovca, Varaždina, Slavonskog Broda. Nema gdje čovjeka nije bilo, pa se tako otisnuo i na Jadran i službeno putovao po Dubrovniku i Metkoviću, Puli, Vodicama, Rijeci, Korčuli, Mljetu, Senju, Splitu, Šibeniku. A kakva bi to putovanja bila da se na njima nije sreo i s načelnicima, gradonačelnicima i raznim drugim lokalnim dužnosnicima s kojima je sudjelovao na konferencijama, ili pak otvaranjima raznih centara. Ipak, kada se govori o putovanjima, izgleda da je Ponoš nešto skloniji inozemnim destinacijama gdje je boravio 57 dana sve ukupno.

U prosjeku oko šest dana gostovao je na konferencijama u Torontu, na Kreti te gradu Changji. Do pet dana boravio je u Istanbulu također na konferenciji. Gostovao je i u Poljskoj, San Francisku, te Nici. Nadalje, na popisu putovanja stoji Litva, London, Bruxelles, Pariz, Rim, Beograd i München, Danska, Švedska, San Marino, ali i Beč. Podsjetimo, naš je portal i ranije izvještavao o ovom svestranom HNS-ovcu, koji je funkciju prvog čovjeka Fonda preuzeo u rujnu 2017.godine, a osim toga široj je javnosti poznat i zbog sudjelovanja u timu koji u tri godine nije uspio privesti kraju projekt ‘Zagreb na Savi’ kojega je vodio.

Riječ je inače o projektu vrijednom 1,4 milijarde eura kojega je aktualizirao nekadašnji potpredsjednik Vlade i aktualni šef Reformista Radimir Čačić davne 2012.godine. Tada je obećavao da bi cijeli projekt trebao biti priveden kraju do 2020.godine, ujedno tada se najavljivala i gradnja poslovnih i stambenih građevina na obje obale Save u Zagrebu, a sami projekt pokrenut je ponajprije radi rješavanja problema vodoopskrbe, obrana od poplava, zaštite okoliša i korištenja hidroenergetskih potencijala toka Save. Projekt je vodila tvrtka Program Sava čiji je direktor bio Ponoš. Kada je ovaj projekt, a time i interes zagrebačkog djela javnosti za isti splasnuo Ponoš se očito prebacio u Fond u kojem vedri i oblači. No, valja reći kako je generalni dojam javnosti taj da su javni natječaji i mimo ovog slučaja tek farsa, jer na njima ionako većinom pobjeđuju oni koji nose stranačke iskaznice.

U mandatu ove Plenkovićeve vlade, karika pa i veza za posao iskaznice su ponajprije HDZ-a, a zatim i HNS-a, koji je u preslagivanju Sabora omogućio Plenkoviću da opstane na vlasti. Zanimljivo je spomenuti kako je u 51 tvrtki od strateškog interesa ili posebnog interesa za državu, trećina imenovanih sa stranačkim iskaznicama.