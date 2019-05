NEMA BIZNISA DO POLITIKE! Hrvatska puca od uhljeba! Doznali smo koliko ih točno ima

Kap u moru, tako bi se moglo nazvati još 500 ljudi koji bi se uskoro mogli skrasiti u ponovno formiranom Državnom inspektoratu, koji je oživila Vlada premijera Andreja Plenkovića prepuštajući ravnanje ovom institucijom HDZ-ovu Andriji Mikuliću. Potrebu za ovolikom vojskom ljudi Mikulić je, doduše, pokušao i argumentirati, tvrdeći da su bili i štedljivi.

”Htio bih, zbog javnosti i ljudi koji u sustavu Državnog inspektorata odgovorno i transparentno i dobro rade svoj posao, reći da smo mi iz sustava osam Ministarstava bivši preuzeli 17 inspekcija. I taj broj po njihovim uredbama o unutarnjem ustroju inosio je 2163 državna službenika. Kad smo sagledali taj broj, mi smo ga ovdje smanjili za 168”, izjavio je Mikulić, napominjući da su broj srezali u dogovoru s načelnicima sektora.

”U Hrvatskoj imate više od 165 tisuća objekata u ugostiteljstvu i turizmu, 97 inspektora radi taj dio nadzora. Dakle, potpuno smo potkapacitirani”, dodao je, opovrgavajući tezu oporbe da se radi o poligonu za uhljebljenje HDZ-ovaca. No, kada je o uhljebljivanjima riječ, valja napomenuti da je naša mala Hrvatska uistinu država apsurda. To potvrđuju i brojke: osim što imamo više od 150 stranaka, što aktivnih, što manje aktivnih, statistički podaci ukazuju na to da u Hrvatskoj od politike živi više od 35 tisuća ljudi. Ta brojka obuhvaća sve razine bavljenja politikom, od sveprisutnih lidera stranaka do onih koji služe za popunu vijeća na svim razinama, od gradskih i općinskih tvrtki sve do institucija.

Rijećč je o ljudima koji su instalirani na pozicije koje se financiraju državnim novcem. Povlastice koje nosi vlast, a kojima svjedočimo gotovo na dnevnoj bazi te broj ljudi koji se politikom u Hrvatskoj bave, ukazuje na to da je politika u našoj zemlji, umjesto služenja narodu, postala poligon za unosan i razgranat biznis. A razgranati smo na svim stranama. Krenimo od Sabora u kojem sjedi 151 zastupnik. Svima je jasno da je riječ o stranačkim vojnicima, od kojih se mnogi na svojim se radnim mjestima nikada i ne pojave, a za to ne snose nikakve pretjerano ozbiljne sankcije. Naprotiv, ostvaruju pravo na iznadprosječne plaće, pokrivanje putnih troškova i razne druge naknade. Kada je riječ o Vladi, i tu smo među najbrojnijima u Europi, jer uz premijera i vojsku ministara, valja na umu imati više od 80 raznih pomoćnika ministara, službenike u Ministarstvima te niz načelnika uprava. Tu si i razni tajnici, zamjenici, predstojnici, glasnogovornici, rizničari, ravnatelji..

U Hrvatskoj među ostalim djeluje više od 200 raznih državnih ureda, uprava, agencija, zavoda, instituta. Direktori javnih poduzeća također su zanimljiva sukpina pa tako, uz službena vozila i mobitele, svaki od njih ima minimalno jednu tajnicu. I premda se i ove navedene brojke i podaci čine pretjeranima, to još nije sve. Nekoliko stotina ljudi zaposleno je u strankama te na taj način žive od politike. Na lokalnim razinama takvo što nemoguće je prebrojati, ali znajući da trenutno brojimo 128 gradonačelnika i 213 zamjenika jasno je da je riječ o povećoj brojci. Tu je i 20 župana te više od 50 zamjenika, ali i 428 načelnika koji također imaju zamjenike i to njih više od 480. Očito je, dakle, da ako želite pronaći dobar posao za sebe i nekog od članova svoje obitelji, po hitnom se postupku uključite u neku od političkih stranaka.