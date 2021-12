NEKI SU NAUČILI NA TEŽI NAČIN: Evo koliko je Hrvata kažnjeno zbog nenošenja maske

Autor: Dnevno

Od trenutka kada je na snagu stupila mjera obveznog nošenja maski u zatvorenom prostori prije nešto više od godinu dana, novčanu kaznu zbog nepoštivanja mjere dobilo je manje od 1500 ljudi.

Kazna iznosi 500 kuna, a dvostruko više osoba upozoreno je zbog nenošenja maske. No, neki su se na upozorenja oglušili, primjerice putnik zbog kojega je prošlog mjeseca u Dugom Selu zaustavljen vlak, a u pomoć je pozvana i policija.

Ako putnik odbije staviti masku, nalažu mjere, isključuje ga se iz prijevoza i osoblje poziva policiju. Pitanje je što vozač uopće može napraviti ako ima putnika koji odbija nositi masku.

“Svi smo se mi vozili bar jednom u autobusu i lijepo piše, ne ometati vozača u vožnji. On je tu da vozi. On tu nije ni zaštitar ni policajac, odgovornost ne može prebaciti samo na vozača koji radi svoj posao nego to je odgovornost na svim pojedincima”, tvrdi Vesna Lukić, predsjednica udruge autobusera Ragusa za RTL.

Podsjećamo, preporuka je da razmak između putnika iznosi metar do dva metra.

“Idealno bi bilo da je u svakom redu po jedan putnik, da je oko 40 posto kapaciteta popunjeno i da svi nose pravilno maske. Preporučila bih FPP2 maske jer su one puno bolje. Covid putovnice se ne provjeravaju, nisu obavezne za autobusni promet, ali bi evo bilo idealno da se koriste”, objasnila je za RTL Dijana Mayer, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.