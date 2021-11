‘NEKI SRAMOTE OVU DRŽAVU! TO JE NAJČISTIJA POVREDA USTAVA’: Zbog kompromisa Račana i Mesića država je pred ustavnom krizom, doznajemo sve detalje!

Autor: Ana Lonjak

Žestoki sukob na relaciji Zoran Milanović i Andrej Plenković ne prestaje. Javnost svaki dan svjedoči sve žešćim prepucavanjima te se neki pitaju je li vrijeme da se pokrene rasprava o promjeni ustavnog položaja predsjednika Republike. Neki problem vide i u činjenici da su prilikom prelaska u parlamentarni sustav predsjedniku ostavljene prevelike ovlasti. A baš na današnji dan, 9. studenoga 2000. godine Hrvatski sabor je donio Odluku o proglašenju promjene Ustava Republike Hrvatske kojom smo prešli iz polupredsjedničkog modela uspostavljenog Ustavom Republike Hrvatske u parlamentarni sustav, odnosno jednu od njegovih inačica.

O događajima i važnosti te velike promjene razgovarali smo s ustavnim stručnjakom Matom Plaićem koji otkrio kako i zašto je došlo do parlamentarnog sustava te bi li zbog Milanovića moglo doći do novih ustavnih promjena.

“Valja naglasiti kako je 10. prosinca 1999. godine umro prvi predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman kojeg je na to mjestu voljom birača naslijedio Stjepan Mesić. Osim toga početkom 2000. godine su održani izbori za zastupnike u Hrvatski sabor na kojima HDZ, iako relativni pobjednik, nije mogao formirati većinu nego je to učinila koalicija niza drugih političkih stranaka. Tadašnji Predsjednik RH Stjepan Mesić je osnovao stručnu radnu skupinu za izradu moguće promjene Ustava RH koju su činili profesori Zvonimir Lauc, Branko Smerdel, Veljko Mratović i Arsen Bačić, doktori Jadranko Crnić i Nikola Filipović”. Ključni razlog za promjenu iz polupredsjedničkog u parlamentarni sustav je bila potreba ograničavanja ustavnog položaja Predsjednika Republike Hrvatske i jačanja Hrvatskog sabora. Naime, uvođenje polupredsjedničkog sustava je imalo svoje opravdanje u okolnostima u kojima se Hrvatska nalazila početkom 90-ih godina, ali nakon što je završen Domovinski rat bilo je neophodno drugačije balansirati ustavni položaj tijela vlasti i to je učinjeno, pored ostalog smanjivanjem ovlasti PRH u odnosu na formiranje Vlade RH i sam Hrvatski sabor, i iznimno bitnom odredbom kako načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere tijela vlasti uspostavljenih Ustavom i zakonom. Ta odredba je danas itekako aktualna“, objašnjava Palić.

Promjena Ustava Republike Hrvatske realizirala se u Hrvatskom saboru dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Tijekom pregovora o sadržaju te promjene Ustava RH, ističe naš sugovornik, sasvim sigurno je bilo određenih usuglašavanja između vladajuće većine i HDZ-a jer je to bio jedini način za ostvarenje potrebne većine.

Veliki nedostatak kućnog odgoja

“Hrvatska ima jednu varijantu parlamentarnog sustava. U javnosti je u više navrata bilo raznih ideja o primjerice izboru predsjednika u Hrvatskom saboru u kombinaciji s dodatnim smanjivanjem njegovih ovlasti. Međutim, čisti parlamentarni sustav kao takav ne postoji. Postoje razne varijante parlamentarnog modela. U odnosu između središnjih tijela vlasti stvari su ispravno postavljene, ali za funkcioniranje modela je potreba svijest i nositelja najviših političkih dužnosti, ali i cijelog građanstva o važnosti poštivanja Ustava, ali i čitavog pravnog sustava. Nažalost, u zadnje vrijeme vidimo kako to nedostaje”, ističe ustavni stručnjak. No naglašava da je Hrvatska unazad od 2000. godine do sada imala nekoliko kohabitacija koji su ipak funkcionirale.

“Ova situacija koju imamo danas na relaciji Predsjednik Republike Hrvatske i Vlada Republike Hrvatske, a što uključuje i Ministarstvo obrane, je jedna kohabitacija bez presedana koju obilježavaju sukobi, veliki nedostatak kućnog odgoja i političke kulture. Ukratko neki sramote ovu državu. Sukob Predsjednika Republike Hrvatske i ministra je loš jer je njihova suradnja u području obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske Ustavnom i zakonom definirana kao obveza. Nije problem u modelu kao takvom jer je suradnja bila moguća u nekim ranijim kohabitacijama nego u Predsjedniku Republike Hrvatske koji krši Ustav i zakone koji se odnose na obranu. Model ne treba mijenjati zbog neodgovornog pojedinca pa bio to i Predsjednik Republike Hrvatske nego se on treba što prije vratiti u ustavne i zakonske okvire“, ističe Palić.

Možemo doći u ustavnu krizu

Naglašava kako Ustav ima rješenja za svaku situaciju, tako je svaki ministar odgovoran predsjedniku Vlade i Hrvatskom saboru. Predsjednik Republike Hrvatske je politički odgovoran biračima, ali ne onima koji su ga birali nego svima jer predstavlja narod u cjelini. Pravno je odgovoran za povredu Ustava koji počini u obnašanju dužnosti.

“Ukoliko se postojeći sukob nastavi ili dodatno produbi možemo doći u ustavnu krizu i tada se Ustavni sud Republike Hrvatske treba obratiti javnosti“, objašnjava.









Smatra da je sustav dobro postavljen i nikakav povratak na staro nema ustavnopravno opravdanih razloga.

“Aktualnom Predsjedniku Republike Hrvatske dati ovlasti kakve je imao pokojni Predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman bi bila teška pogreška i nije politički realno. Redukcija postojećih ovlasti Predsjednika Republike Hrvatske bi ojačala položaj premijera. Točno se zna tko upravlja Oružanim snagama Republike Hrvatske. Ustavne odredbe su razrađene zakonima i podzakonskim aktima i sasvim je dovoljno držati se hrvatskog pravnog sustava“, ističe.

Rok za osporavanje odluke ističe sredinom mjeseca

Na naš upit bi li zbog Milanovića moglo doći do promjene Ustava Palić vjeruje da ne bi, ali je naglasio ako predsjednik smatra kako neke stvari nisu zakonski dobro razrađene može ili potaknuti bilo koji klub zastupnika u Hrvatskom saboru koji su mu politički skloni poput SDP-a ili MOST-a da predlože izmjene zakona ili sam predložiti promjene Ustava RH.

Komentirao je i sukob oko zapovjednika Vojno-počasne bojne rekavši da je Predsjednik Republike Hrvatske povrijedio Ustav Republike Hrvatske i Zakon o obrani u vezi s Zakonom o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske.









“O čemu se zapravo radi? Predsjednik Zoran Milanović je donio Odluku o produženju imenovanja Odluke o imenovanju vojnog zapovjednika Elvisa Burčula sredinom prošlog mjeseca. U toj javno dostupnoj Odluci se pozvao na ustavne odredbe po kojima on imenuje/razrješava vojne zapovjednike, ali to nije učinio u skladu s zakonom iako u Ustavu Republike Hrvatske u članku 100. stavak 2. jasno piše u skladu s zakonom. Naime, člankom 7. stavak 1. točka 10 je jasno propisano kako Predsjednik imenuje zapovjednika na ustrojbenom mjestu brigadira uz suglasnost ministra obrane, a odredbe Zakona o službi u oružanim snagama u članku 51. stavak 1. i 2. koji se odnose na raspoređivanje na ustrojbeno mjesto odnosno dužnost jasno propisuju suglasnost ministra obrane. Pravno je apsolutno nedvojbeno kako je Predsjednik Republike Hrvatske, a to se vidi i iz sadržaja Odluke o produženju Odluke o imenovanju vojnog zapovjednika donio suprotno zakonu, ali i Ustavu jer ustavna norma jasno upućuje na zakon. To je najčistija povreda Ustava Republike Hrvatske od strane aktualnog Predsjednika Zorana Milanovića i nedvojbeno se dogodila u obnašanju dužnosti. Hoće li se ta sporna Odluka osporavati pred nadležnim Upravnim sudom ili neće i hoće li se u Hrvatskom saboru pokretati pitanje opoziva ovisi o onima koji su ovlašteni podnijeti tužbu Upravnom sudu i pokrenuti postupak u Hrvatskom saboru. Ustav ne razlikuje lake i teške povrede Ustava u obnašanju dužnosti jer ih izrijekom niti ne propisuje. Pravomoćna odluka Upravnom suda kojom bi bila utvrđena nezakonitost Odluke o produljenju za Burčula bi predstavljala izniman temelj za pokretanje postupka opoziva i vrlo brzo rasčistila situaciju u Hrvatskom saboru kad bi se zastupnici pojedinačno izjasnili jesu li na strani Ustava na kojeg su prisegnuli ili predsjednika koji ga je prekršio. Rok za osporavanje te odluke ističe sredinom ovoga mjeseca, a hoće li se nešto poduzeti ostaje da vidimo“, zaključio je Palić.

Došlo do kompromisa vladajućih

Naš drugi sugovornik političar Vladimir Šeks istaknuo je kako je prilikom prelaska na parlamentarni sustav upozoravao je da bi to što je predsjednik zadržao značajne ovlasti mogao biti problem. I iako je godinama sve pristojno funkcioniralo s prijašnjim predsjednicima i premijerima na Milanoviću se pokazao da i to nije tako.

“U vrijeme kada je u Hrvatsku uveden polupredsjednički sustav – to je bilo potrebno. Predsjednik RH bio je središnja državna figura koji je bila dominatna a u to ratno vrijeme, bolje reći nevrijeme, to je bilo nužno. Predsjednička uloga imala je veliku koncentraciju moći i vlasti, ali završetkom rata 1995. i i mirnom reintegracijom 1998. takve snažne ovlasti predsjednika RH više nisu bile potrebne. Već 1996. kada je Tuđman otežano funkcionirao i 1999. godine kada je umro, u HDZ-u je sazrijevalo mišljenje da je vrijeme da se Ustav promijeni u čisti parlamenarni kao što je talijanski ili češki model te da predsjednik RH nastupa samo u trenutku velikih kriza. No kako je HDZ 2000. godine izgubio izbore na takvo nešto nismo mogli utjecati. To je bila odluka tada aktualnog predsjednika Mesića i tadašnjeg premijera Račana“, prisjetio se Vladimir Šeks tih trenutaka. Naglasio je kako je Račan želio čisti parlamentarni sustav , dok je Mesić želio zadržati što više ovlasti te je došlo do kompromisa vladajućih.

“Iako je skresan veliki dio ovlasti predsjednika on je ipak zadržao neke značajne ovlasti na što sam i tada upozoravao da bi mogao biti problem. Ostalo je da predsjednik zajedno s premijerom Vlade sukreira vanjsku politiku, zatim da sudjeluje u imenovanju veleposlanika, šefova sigurnosnih službi. Kada je bilo riječ o Mesiću i Josipoviću to nije dolazilo do izražaja, ali s Milanovićem to se jasno vidi da ne ne funkcionira te je tu jedna vrsta napetosti kojoj svi svjedočimo. Rješenje može biti da svi sudionici sjednu za stol i pronađu rješenje, a drugo je da dođe do promjene Ustava, jer sve ovo prerasta u ustavnu i državnu krizu”, smatra Šeks.

Na upit je li lakše da Milanović obuzda svoj karakter ili da mijenjamo Ustav komentirao je da u promjenu Milanovićeva karaketera ne vjeruje jer vuk dlaku mijenja, a ćud nikada. “Problem je kada političar postane predmet sprdnje, samim time ugrožava i samu instituciju koju obnaša. Koje će biti rješenje ne znam, ali napeto pratim ovu utakmicu”, zaključio je Šeks.