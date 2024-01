Nekada su bile heroine hrvatske desnice: Evo gdje su nestale i što rade Bruna Esih i Ruža Tomašić

Autor: Iva Međugorac

Nitko od njenih nekadašnjih bliskih suradnika ne zna gdje je, ni čime se bavi, ali ni od čega živi bivša heroina hrvatske desnice Bruna Esih, koja je netragom nestala s političke scene na kojoj se doduše zadržala daleko kraće no što su joj mnogi predviđali. Esih je u Sabor ušla 2016-te godine osvojivši više od 10 tisuća glasova, osnovala je vlastitu stranku, i kandidirala se za zagrebačku gradonačelnicu.

Premda nije uspjela preuzeti čelnu poziciju u metropoli, Esih je osvojila pet mandata u zagrebačkoj Gradskoj skupštini što se slavilo kao nesvakidašnji uspjeh s desnog političkog spektra. Svoju stranku Neovisni za Hrvatsku Esih je predstavljala kao političku opciju koja njeguje konzervativne i domoljubne političke stavove, čime je ova profesorica filozofije i kroatologije privlačila veliku pažnju.

U sabornici se međutim Esih nije uspjela nametnuti pa je ušla u skupinu nekativnijih zastupnica, a njen razlaz sa Zlatkom Hasanbegovićem doprinio je tome da nestane sa političke i javne scene na kojoj se posljednji put spominjala još prije par godina kada je koalirala sa HSP-om, i kada se sastajala sa bivšim šefom HDZ-a Tomislavom Karamarkom, koji se baš poput nje tada pokušavao vratiti na političku scenu, što im očigledno nije pošlo za rukom. Planira li se Esih pojaviti na nadolazećim parlamentarnim izborima, teško je reći.

Stranka završila u stečaju

Prema dostupnim podacima Esih je direktorica tvrtke Tuđa posla koju je osnovala još 2021-e godine. Ukupni prihodi tvrtke u 2022.godini iznosili su 73.245 eura, a poslovni subjekt s jednim zaposlenim ostvario je i neto dobit u iznosu od 2.461 euro.

Kako više nije aktivna u politici, tako Bruna Esih nije aktivna ni na društvenim mrežama te se po svemu sudeći posvetila vlastitom biznisu i obitelji. Za to vrijeme na zagrebački Trgovački sud stigao je nedavno zahtjev za provedbu skraćenog stečaja nad njenom strankom Neovisni za Hrvatsku zbog neizvrešnog osnova za plaćanje od 2.169 odnosno 1258 eura.

Stranka Neovisni za Hrvatsku u registar je inače upisana još u lipnju 2017-te godine, a sjedište joj je u Jurišićevoj te je predsjednica i zastupnica iste navodila kako ima aktivno 126 ogranaka, podružnica i županijskih organizacija.

I dok malo tko zna gdje je nestala Bruna Esih, poznato je da se njena kolegica s desnog spektra Ruža Tomašić nakon polovice posljednjeg mandata odrađenog u Europskom parlamentu odlučila povući u mirovinu, kao što je uostalom i najavljivala.

”Doista je vrijeme za mirovinu. Završila sam svoju borbu za hrvatske ribare, i sada mirno mogu u mirovinu koju sam toliko željela”, tvrdila je u lipnju 2021-e Tomašić koja je u Europski parlament otišla kao zastupnik s najvećim brojem preferencijalnih glasova.









U Bruxellesu je Tomašić zamijenio Ladislav Ilčić, a njene Hrvatske suvereniste vodi Marijan Pavliček dok umjesto nje u sabornici kao zastupnik Suverenista sjedi Marin Milanović Litre čiji je ulazak u parlament izazvao velike kontroverze radi toga što je na parlamentarnim izborima osvojio 20-tak preferencijalnih glasova.

Naslijedila ih Krišto

Nikakve kontroverze ni političke aktivnosti ne zanimaju danas bivšu europarlamentarku i političarku. Iako je aktivna na društvenim mrežama, ona politiku rijetko komentira, umjesto toga posvetila se djeci, unucima i suprugu te punim plućima uživa u umirovljeničkim danima zajedno sa suprugom Vladom kojega je upoznala dok je živjela u Kanadi. Kako je jedne prilike otkrila u razgovoru za Gloriju Vlado joj je prišao tijekom jedne zabave, a osvojio ju je svojim hrvatstvom.

Danas supružnici Tomašić većinu vremena provode na moru, u Brni naselju u Smokvici gdje se nalazi njihova obiteljska kuća. Kada je o desnoj političkoj sceni riječ na njoj je danas udio žena veoma skroman pa se kao predstavnica desne scene predstavlja tek zastupnica Karolina Vidović Krišto.

No, s obzirom na to da Krišto baš poput Brune Esih nije sklona okupljanju i ujedinjenju desnice, veliko je pitanje u kojem će se smjeru njena karijera razvijati nakon nadolazećih parlamentarnih izbora na koje izlazi samostalno odnosno sa svojom strankom Odlučnost i pravednost, koja se još uvijek nije uspjela nametnuti kao opcija koja privlači pažnju što je vidljivo iz anketa na kojima njena stranka ne prelazi izborni prag.

Prag zato prelazi Most čije boje kao nezavisna zastupnica brani Marija Selak Raspudić, no teško da se za nju može reći da predstavlja desno biračko tijelo, kao što su to nekoć činile Tomašić i Esih, štoviše, čini se da je supruga Nine Raspudića svoju poziciju odlučila graditi u političkom centu, baš kao što to čini i premijer Andrej Plenković sa svojim HDZ-om.