‘NEKA SPAVAJU S NJIM’ Plenkoviću stiglo brutalno rješenje za rekonstrukciju Vlade: ‘Da me j*b*š, gledao bi to s guštom’

Autor: Dnevno.hr

Očito je proces rekonstrukcije Vlade za premijera Andreja Plenkovića teži nego što se na prvu činilo. Iako je najavljivalo da će se osvježenje kabineta dogoditi oko Uskrsa, od toga se ništa nije dogodilo.

Tko će otići iz Vlade, a tko ostati i dalje je pitanje na kojem nitko osim Plenkovića ne zna ili nema odgovor. Naime, imena i dalje nisu poznata, a spominje se da će na kraju rekonstrukcija biti ipak manjeg opsega nego što se mislilo no to su sve i dalje samo nagađanja.

A premijeru pitanja o rekonstrukciji nisu ni najmanje mila tako se u utorak poprilično uzrujao na njih. Poručio je da će rekonstrukcija Vlade biti kada on to odluči, rekavši kako je za to dobio potpunu slobodu djelovanja od stranačkih tijela i koalicijskih partnera.

“Rekao sam da će bit kad ja odlučim da će bit i tako će i bit”, odriješit je bio premijer te se stječe dojam da mu rekonstrukcija i nije baš laka.

Ministar savršeni

No, čini se da cijela ta situacija oko osvježavanja Vlade poprilično zabavlja javnost. Tako se društvenim mrežama kruži prijedlog namijenjen Plenkoviću kako da riješi problem odabira ministara iza koje stoji popularni profil “Uhljeb”.

“Zašto šef Plenković ne napravi show. Ministar savršeni gdje se kandidati iz stranke prijave i onda idu s njim na sastanke, prate ga na konferencije, na pressice, grupne sastanke, spavaju s njim i sve ostalo. I na kraju onaj koji dobije prijavu USKOK-a postane ministar”, samo je jedan od prijedloga koji se pojavio na društvenim mrežama i koji je poprilično zabavio korisnike. te su se mnogi složili da bi to bio najgledaniji show.

“Da me j*b*š, gledao bi to s guštom”, jedan je u nizu komentara oduševljenih korisnika Facebooka.