NEK SE ZNA ISTINA! Kajkić progovorio o Kolindi: Vučić ju je iskoristio! Evo kako

Nakon pater Ikea, i Nikola Kajkić dotakao se na svojem Facebook profilu aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a Kajkićevu objavu u cijelosti prenosimo.

“NEKA SE ZNA ISTINA….

Zasto me danasnji slucaj Patera ike Mandurića podsjeca na jedan od mojih losih iskustava sa Kolindom Grabar Kotarović????

10. Veljace 2018 godine, agenti SOE i dva savjetnika predsjednice Kolinde Grabar Kitarovic sastaju se (dva dana prije posjete Vucica Zagrebu), na njihov izricit zahtjev sa mojim prijateljem u Zagrebu u caffe baru u sklopu koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, traze od njega da se makne od mene (Nikole Kajkic), jer sam eto ja protiv posjete velikog covjeka i prijatelja Kolinde Grabar Kitarovic “ALEKSANDRA VUCICA” , i da je po njihovom misljenju moj prijatelj zajedno sa mnom jahac apokalipse i da je njemu bolje se maknuti od mene dok je vrijeme… jedan od savjetnika je bio smjenjeni Galic, nakon zavrsetka sastanka prijatelj me je sav iznenadjen i uplasen izvjestio o sadrzaju sastanka i upucenim ja bih to nazvao (zamotanim u celofan) prijetnjama njemu i meni, nakon toga nazivam ured predsjednice i trazim savjetnika Galica, javlja mi se, pitam ga da li je bio na sastanku sa mojim prijateljem u caffe baru u dvorani Lisinski, i pitam za sadrzaj razgovora, potvrdjuje mi da je bio i potvrdjuje sadrzaj, na to mu odgovaram… da li ste vi normalni ljudi, protiv koga smo mi? Zasto napadate covjeka? Zasto napadate mene? kakve veze mi imamo sa Vucicem i njegovim posjetom” nakon toga on meni odgovara, … ne znate vi u sto se upustate, Aleksandar Vucic je veliki covjek, i veliki prijatelj od predajednice on ce predsjednici pomoci pronaci nase nestale??? Na to mu odgovara, ludi ste svi koji u to slijepo vjerujete, zaj… ce predsjednicu i sve Vas, sve sto Vam korisno i upotrijebljivo on donese ja cu osobno to pojesti”…. tako je i bilo, donio im je maticne knjige iz nekog srpskog sela sa Banije (kojeg su u Oluji ponijeli sa sobom u Srbiju), donio joj je (skicu grobnog mjesta 3 poginula srbina u povlacenju iz oluje), kojeg smo mi iskopali 7 godine prije njegova posjeta (znaci iskopano je 2011 godine)., da pojasnim dobro ju je nasamario….a ja i moj prijatelj kao i drugi pored nas koji smo u tom trenutku kao bili protiv necega… mi smo kao bili okarakterizirani kao JAHACI APOKALIPSE, KOJI SU PO STAVU PREDSJEDNICE SRLJALI U PROPAST…. pa eto danas nakon prijave Kolinde Grabar Kitarovic usmjerene protiv rada i stava pater Ike Manduric, sjetio sam se pritisaka i prisile i prijetnje ureda predsjednice i sluzbi prema meni, pa znajuci kako rezimski djeluju …. shvacam i kako provode represiju i rezimski postulat, tako da me nista ne cudi… ima toga jos, za sada toliko od mene, ali uskoro bidem vam jos toga rekao, a vjerujte mi kmam sto reci!!!

Ps. Naravno da Vucic Kolindi nikada nista nije korisno da niti pomogao, naprotiv jos opreznije preko tajnoh sluzbi u Srbiji sprijecava dostupnost podatke o mjestima masovnih grobnica u Hfvatskoj, ali zato postoje drugi bolji i ucinkovitiji nacini i izvori….puno bolji od Kolindinih i njezinih savjetnika..”, napisao je Kajkić.