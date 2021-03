NEIZVJESNO JE U MOĆNOJ MLJEKARSKOJ TVRTKI: Nakon smrti većinskog vlasnika, njegove kćeri prodaju Vindiju?

Autor: Iva Međugorac

Vindijino zeleno-bijelo pakiranje za mlijeko jedno je od najprepoznatljivijih pakiranja na hrvatskim policama. A ta masovna ekspanzija dogodila se pod budnim okom Dragutina Drka, čovjeka koji je cijeli život posvetio stvaranju Vindije i koji je 90-postotni vlasnik tvrtke. Njegova je smrt prije nekoliko tjedana potresla cijeli poslovni svijet, ali i ljude dobro upoznate s poslovanjem Vindije koji su sada zabrinuti za jednu od najvrednijih hrvatskih tvrtki.

Ipak, Vindija je uređena kompanija pa nije prošlo puno vremena nakon Drkove smrti prije nego što je javnost doznala da će ga na čelu naslijediti Nenad Klepač, donedavni član Uprave Koke, jedne od baza Vindija grupe. Na prvu se Klepač čini kao neobičan izbor, znajući da je Drk imao dvije kćeri koje također rade u Vindiji, no oni koji poslovanje Vindije poznaju iznutra taj potez nazivaju očekivanim. Naime, i za Drkova života Klepač je bio njegov glavni operativac, a u Vindiji ga opisuju kao iskusnog poslovnog čovjeka koji vrlo dobro zna i razumije na koji način funkcioniraju složena poslovna carstva poput Vindije.

Drk mu je vjerovao, a vjeruju mu i djelatnici, koji pomno prate sva zbivanja koja su u rukovodstvu Vindije uslijedila nakon gazdine smrti. Ono što vide zasad se doima stabilno, ali ne i optimistično. U varaždinskoj tvrtki već se naziru prvi problemi i prvi strahovi vojske zaposlenika. Za Drkova života nitko osim njega nije imao uvid u poslovnu strategiju grupe, a već je jasno da Klepač neće moći imati takav status jer u Upravi Vindije sjede Drkova udovica te dvije kćeri, Dubravka Drk Mravlinčić i Tamara Drk Vojnović. Osim Drkove najbliže obitelji u Upravi, u tvrtki rade još i supruzi Drkovih kćeri pa mnogi vjeruju kako će se obitelj miješati u posao novom predsjedniku Uprave.

Milijarde kuna

Ne samo da postoje strahovi kako će se miješati u bitne poslove odluke već postoji i indicija da će obitelj, koja je sada nasljedstvom preuzela vlasništvo nad tvrtkom, Vindiju prodati, i to francuskom gigantu Lactalisu koji je već od Luke Rajića za 300 milijuna eura 2007. godine preuzeo Dukat. Mnogi vjeruju da bi ovaj potez bio veliki udarac ne samo za razvoj Vindije nego i za kompletnu mliječnu industriju u Hrvatskoj jer bi prodaja Vindije označila kraj mliječne industrije u našoj zemlji.

Poslovna slika Vindije je ohrabrujuća, o tome svjedoče i brojke. Drkova kompanija zapošljava više od 3500 ljudi i surađuje s više od 13.000 kooperanata, čija bi sudbina prodajom Vindije bila dovedena u pitanje. Najmanje straha djelatnici imaju za Koku, koja je u Hrvatskoj sinonim za piletinu te slovi kao najbolji dobavljač industrijske piletine. Koka je uz Vindiju glavna sastavnica moćnog carstva koje je Drk stvarao još od 1961., kada je završio srednju školu i zaposlio se u Vindiji. Promet Vindije danas se mjeri u milijardama, a dobit u desecima milijuna kuna. Iako im je propašću Agrokora prijetila velika kriza, nije ih jako pogodila. Samo u 2019. godini poslovali su s prihodima od tri milijarde kuna te realizirali dobit od 27 milijuna kuna.









Ovi dobri financijski pokazatelji pokazuju da ne bi trebalo biti ozbiljnijih razloga za prodaju. Obveze mljekarskog dijela industrije iznose oko milijardu kuna, ali je, s druge strane, vrijednost tekuće imovine veća od 730 milijuna kuna, dok dvije milijarde kuna iznosi ukupna vrijednost imovine tvrtke, a baš bi se u toj imovini mogao kriti i razlog za prodaju. Koka nije ništa lošija kada je o financijama riječ. U Koki radi oko 1500 ljudi, imovina vrijedi više od milijardu kuna, tekuća imovina teška je oko 680 milijuna kuna, a tekuće obveze iznose 422 milijuna kuna. U 2019. godini ostvarili su dobit od 27 milijuna kuna, ali i prihode od 1,3 milijarde kuna. Jasno je iz ovih brojki da je Drkova Vindija jedna od najuspješnijih i najmoćnijih tvrtki u našoj zemlji, a ovaj Varaždinac za života je zaista uspio napraviti poslovni spektakl.

Prvi Bentley

Naime, početkom 60-ih, kada se zaposlio u tadašnjoj Gradskoj mljekari Varaždin, ova je kompanija imala samo 20 zaposlenih. Gradska mljekara 1967. godine postaje Vindija. Dvije godine poslije, pod političkom palicom pridružuje se Zagrebačkoj mljekari, ali je Drk dvije godine poslije opet osamostaljuje, a tvrtka dobiva prvu liniju za sterilizaciju mlijeka, kada ujedno počinju prva punjenja u prepoznatljivoj “tetrapak” ambalaži. Početkom devedesetih, u pretvorbi i privatizaciji dotadašnji socijalistički direktor Drk postao je najveći dioničar i predsjednik Uprave Vindije, koja svoje najveće širenje ostvaruje kupnjom Koke, tvrtke koja je u to doba poslovala s dugovima i gubicima.

Iz vile u središtu Varaždina, s tek povremenim izletima u vikendicu na Krku, Dragutin Drk vodio je unosan biznis, što potvrđuje podatak da je prvi Bentley u Hrvatskoj bio upravo njegov, no Varaždinci se i danas pitaju zašto ga je imao kada je uglavnom bio smješten u garaži. Ne pitaju se zato kako je Drk tako strelovito napredovao, kada znaju da je i on jedan od onih koji su nakon direktorskog staža u socijalizmu početkom 90-ih pretrčali u HDZ. Jedno se vrijeme politikom bavio kao zamjenik varaždinskog gradonačelnika, a njegova tvrtka slovila je i kao financijer raznih političkih stranaka, neovisno o ideološkom predznaku.









O Drkovu poslovanju svojedobno je pisao poznati novinar i publicist Darko Petričić tvrdeći da svi oni koje on financira zatvaraju oči pred brojnim protuzakonitostima koje “lokalni varaždinski feudalac” čini prema zaposlenicima, lokalnoj zajednici i državi. Drk nikada nije odgovorio odakle mu početni kapital za kupnju dionica Vindije, s obzirom na to da njegova plaća do 90-ih nije mogla biti dovoljna za akumulaciju kapitala. Pisalo se da je Drk prisvojio i vilu u kojoj stanuje, ali i dio svojih nekretnina, uključujući i dvorac u Jalkovcu.