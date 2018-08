Nećete vjerovati: Znate li zašto se Plenković zaista sastao s Merkel?

Dok hrvatska javnost raspravlja o ulozi premijera Andreja Plenkovića u aferi Hotmail, nakon što su u javnost procurili transkripti svjedočenja bivše ministrice gospodarstva Martine Dalić Uskoku, on sam poručio je kako je Agrokor za njega završena priča te se zaputio u Berlin, gdje se sastao s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Službeno, Plenković je najmoćnijoj ženi svijeta predložio akcijski plan za unaprijeđenje odnosa Hrvatske i Njemačke, a kako je rečeno radi se o planu koji se sastoji od deset točaka kojima je namjera poboljšati suradnju naše zemlje s Njemačkom, jednim od najvećih investitora u Hrvatsku. Sve to doima se vrlo atraktivno i zanimljivo, no činjenica je da priča o Agrokoru na hrvatskom tlu uslijed spornih transkripata sasvim sigurno nije završena, jer uostalom dio javnosti i više no ozbiljno traži ne samo premijerovo očitovanje već i njegovu ostavku, jer ga transkripti kompromitiraju te otkrivaju da najblaže rečeno građanima nije govorio istinu kada je govorio o aferi Hotmail te da je i on bio taj čija je uloga krucijalna u pisanju lex Agrokora i sastanku s kompromitiranim savjetnicima.

Također, valja podsjetiti kako bi knjiga bivše ministrice Dalić u kojoj će iznijeti svoju istinu o spašavanju Agrokora svijetlo dana trebala ugledati već u petak, a nakon toga Plenkoviću uistinu neće biti dobro, doda li se tome bunt unutar HDZ-a, od strane stranačkih konzervativaca, ali i pobuna u koaliciji zbog porezne reforme jasno je da je po Plenkovića bolje da počne pakovati stvari i ode tamo od kuda je došao, u daleki Bruxelles, od kuda je sve po njega bilo nekako lakše i spokojnije.

Upravo stoga, tvrde upućeni, svjestan svoje neizvjesne sudbine Plenković je otputovao na sastanak s Merkel, kako bi njegova dugogodišnja prijateljica agitirala za njega kao predsjednika Europske komisije, a prema tvrdnjama svjedoka na dobrom je putu da do toga uistinu i dođe. Premda je prije nekoliko mjeseci Plenković odbacivao tvrdnje da ga zanima mjesto šefa Europske komisije, upućeni tvrde da za to ima ozbiljne šanse. Plenkovića u Bruxelles guraju i kolege iz Europske pučke stranke, a i u HDZ-u sve ozbiljnije razmišljaju o toj opciji.

Inače, o nasljedniku šefa EK Jeana Claudea Junckera raspravlja se preko godinu dana, pošto je on najavio da se neće natjecati za drugi mandat. Plenkovića u europskim krugovima smatraju iskusnim diplomatom, sa znanjem ključnih jezika, te je samo pitanje vremena kada će pokušati realizirati svoj plan te hrvatskim građanima otkriti sve karte.