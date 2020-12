NEĆETE VJEROVATI ŠTO ČITATE! Što Milanović radi dok Plenković boluje?

Premijer Andrej Plenković posljednjih nekoliko dana svojom Vladom koordinira iz samoizolacije, a kao što je poznato zaražen je koronavirusom međutim, usprkos tome Vlada za sada sasvim korektno funkcionira.

”Nakon što je Plenković prve dane samoizolacije proveo u potkrovlju svojega stana, sada cijela obitelj funkcionira zajedno, više nisu razdvojeni i za sada ni on, ni supruga nemaju ozbiljnijih simptoma”, otkriva naš sugovornik blizak premijeru. On navodno samo intenzivno kašlje, osjet njuha za sada mu je funkcionalan, a njegovi suradnici tako dobro podnošenje ovog stanja pripisuju Plenkovićevom stilu života.

”On je jako aktivan, ne staje, stalno je u pokretu, juri sa sastanka na sastanak i to se očito odražava na njegovu kondiciju, osim toga Plenković zaista vodi računa o svom zdravlju, porok mu je kava, ali bez obzira na to rado konzumira velike količine voća i povrća, ljubitelj je ribe i doista pazi na zdravlje, jedno vrijeme pokušavao je skinuti višak kilograma koji se nakupe zbog sjedilačkog načina života, sada više nije na nikakvom strogom režimu, ali vodi računa o tome što se nalazi na njegovom jelovniku”, objašnjava naš sugovornik nadalje pa kaže kako nisu sigurni gdje se premijerova supruga Ana Maslać Plenković zarazila.

”Jasno je kako se premijer zarazio doma, njegova supruga distancirana je i od politike, i od medija, i od nas u Vladi, nju to ne zanima pa se ni mi ne petljamo u njene poslove”, šali se naš sugovornik i kaže kako se Plenkoviću još uvijek nije javio predsjednik Zoran Milanović. ”Stotine europskih dužnosnika, srpski predsjednik Aleksandar Vučić, ma mnogi su mu se javili i poželjeli mu brzo ozdravljenje, Milanović to nije napravio niti iz kurtoazije, ali mislim da mi njemu više nemamo što zamjeriti ili nezamjeriti, to sve govori o njemu pa mi nemamo što dalje od toga govoriti”, zaključuje naš sugovornik.