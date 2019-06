NEĆETE VJEROVATI GDJE JE DOBILA STAN! ‘Kad sam vidjela gdje moram s troje djece, počela sam plakati od očaja’

Autor: Snježana Vučković

Zagrepčanka Tina Premužić, supruga i majka troje djece, već je sedam godina na listi za socijalni stan. Iako ova obitelj ispunjava apsolutno sve kriterije za dobivanje vlastitog krova na glavom, sve ove godine čekanja bili su osuđeni na podstanarstvo, uglavnom u zagrebačkim Kozari Putevima. Tračak sunca pojavio se jučer, kada su Tinu pozvali kako bi joj javili radosnu vijest i konačno predali ključeve novog stana:

“Bila sam presretna… Otišla sam sa znatiželjom jer nisam znala o kojoj se lokaciji radi, iako nismo priželjkivali ništa posebno. Međutim, djelatnica mi je rekla da smo dobili stan u Novom Petruševcu”, rekla nam je Tina Premužić koja se samoinicijativno sa svojom pričom javila u redakciju Dnevnog kako bi upoznala javnost sa svojom nevjerojatnom pričom.

“To je raspadajuća zgrada namijenjena romskim obiteljima!”

“Ne znam koliko ste upućeni, riječ je o stanovima u Novom Petruševcu koje je Bandić namijenio Romima. Upravo zbog toga tamošnji stanovnici već tjednima prosvjeduju. I sada u četvrtak će prosvjednici pokušati spriječiti useljenje. Ne želim da me se krivo shvati, ja uistinu nemam ništa protiv nikoga, ali riječ je o problematičnim romskim obiteljima iz Plinarskog naselja poznatim po tome da su ložili parkete i pekli janjce na ražnju u stanovima”, kaže nam očajna Tina koja tvrdi kako bi se sa ovom činjenicom mogla nositi, ali kaže – to nije sve:

“Trebate vidjeti na što sliči ta ‘zgrada’. Ona se, doslovno, raspada… Svi imamo zajednički balkon, a u njega ne smijem niti pogledati jer izgleda kao da će se svakoga trenutka urušiti. Osim toga, grijanje u stanovima je riješeno tako da svi imamo po dva električna radijatora iz Peveca… Dakle, grijanje na struju”, priča nam naša sugovornica.

“Ako ne prihvatite ovaj stan, mičemo vas sa liste”

Ona tvrdi kako je gradonačelnik zgradu neke tvornice ili tvrtke prenamijenio u stambeni prostor, pa zato sve tako i izgleda. Napominje, također, da su joj iz gradskog ureda kazali kako će je maknuti sa liste i kako će izgubiti pravo na stan, odbije li ključeve za ovaj u Novom Petruševcu.

“Ma, već me je Grad Zagreb jednom zakinuo. Greškom su me maknuli sa liste i to baš u trenutku kada su se dijelili pristojni stanovi u Podbrežju. Imam čak i dokument kojim priznaju da su me maknuli greškom… Već tada su trebali riješiti naše stambeno pitanje, no – pogriješili su. Upravo zato sam se nadala kako će se na neki način iskupiti. Stoga je moj šok zbog stana u zgradi s romskim obiteljima bio i veći”, završila je Tina Premužić uz zaključak kako ni pod koju cijenu neće prihvatiti ključeve tog stana.