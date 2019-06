NEĆETE VJEROVATI! Država klijentu dala brod i 200 milijuna kuna, evo zašto

Autor: Dnevno

Porezni obveznici bit će na gubitku od gotovo 200 milijuna kuna zbog loše političke odluke Republike Hrvatske. Naime, umjesto da Uljaniku plati brod jaružalo 1,28 milijardi kuna, luksemburško-belgijski naručitelj će ga dobiti za 700-750 milijuna kuna, a država mu je u međuvremenu dala 923 milijuna kuna za isti brod. Iako bi najpovljnije za državu bilo da je Uljanik dovršio jaružalo, to se nije dogodilo, piše 24sata.

Odvjetnik koji je u ime Jan De Nula pregovarao s državom i omogućio naručitelju uštedu od 500 milijuna kuna je Boris Šavorić, član grupe Borg, koja je pisala “lex Agrokor”. Šavorić i partneri ugledno su odvjetničko društvo koje vodi Boris Šavorić. Upravo njega Vlada je tajno angažirala kad je trebalo pronaći rješenje za Agrokor, što je završilo aferom.

U njegovu uredu HDZ je snimao spot za kampanju Andreja Plenkovića. Šavorić je počeo zastupati Jan De Nula ove godine. Jaružalo koje je naručeno bilo je gotovo 80 posto i cijelo vrijeme su puštane informacije da se vode pregovori o završetku broda.

Država je, ovisno o procjeni, trebala uložiti od 100 do 150 milijuna kuna ili otegliti brod u drugo brodogradilište. To u konačnici nikad nije dogovoreno između Ministarstva gospodarstva Darka Horvata i Jan De Nula, koji je predstavljao Šavorić. Kad je Uljanik otišao u stečaj, Jan De Nul je prvo naplatio 923 milijuna kuna jamstava od države. Država je tako postala vlasnik broda. A sad će Jan De Nul kupiti brod od države po nižoj cijeni, od 700 do 750 milijuna kuna. Trgovački sud je na zahtjev stečajnog upravitelja naredio hitnu prodaju broda kako ne bi propadao, a početkom srpnja znat će se i točna cijena.

Sugovornik koji je iznimno upućen u temu slikovito je objasnio kako novac gube porezni obveznici.

“Prvo smo platili jamstva, a sad ćemo izgubiti na prodaji. Jan De Nul zna da je taj brod rađen točno za njih i da ga nema tko drugi kupiti. Zato se postavljaju tvrdo u pregovorima o cijeni koju su spremni platiti. Šest mjeseci vrtjelo se u krug tijekom pregovora s njima i nije donesena nikakva odgovarajuća odluka, pa sad sve dolazi na naplatu. A Šavorić je hodočastio u Ministarstvo gospodarstva”, kaže sugovornik za 24sata.