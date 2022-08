NEĆE VIŠE BITI IZOLACIJE ZA COVID POZITIVNE? ‘O tome se raspravlja, bilo bi iznimaka’. Stižu i nove preporuke za cijepljenje

Autor: Dnevno.hr

Epidemiolog Bernard Kaić govorio je o preporukama za cijepljenje, rekavši da se one svako malo revidiraju te da će ovaj tjedan izaći nova verzija.

“Pokazalo se da cjepivo, nažalost, ne štiti koliko smo se nadali početkom prošle godine, ali smanjuje rizik. Jedino što čovjek može da smanji rizik od teških oblika bolesti je cijepiti se. Nažalost, pokazalo je da zaštita koja se cijepljenjem postiže ne traje predugo, jer se vremenom zaštita gubi, a i dolaze nove podvarijante koje izbjegavaju imunološki odgovor. Ono što bi bilo idealno je da se čovjek docjepljuje svakih 4 do 6 mjeseci, a to nema smisla i upitno je koliko će dodatna doza dodatno štititi. Usto se ljudi dodatno izlažu nuspojavama cjepiva. Naša preporuka je da se svatko, ako je prošlo 3 do 4 mjeseca od zadnje doze, docijepi jednom dozom, a kod starijih od 60 je preporučljivo da prime drugo docjepljivanje nakon prvoga i pokazalo se da ta druga doza kod njih pruža dodatnu zaštitu”, rekao je Kaić na N1.

Osvrnuo se i na napise da se razmišlja o ukidanju izolacije za zaražene.





Kaže, o tome se raspravlja, no još nije odlučeno.

“Naravno, postoje argumenti u prilog tome da se ukine izolacija. Jedan je taj što su se svi već mogli cijepiti, tko je htio, i smanjiti rizik od zaraze, a uz omikron se veći broj ljudi zarazio, treći je što je blaži oblik bolesti, a zadnje je što tako i tako imamo velik broj zaraženih i onaj mali broj onih koje potvrdimo PCR-om i odredimo izolaciju, neće spasiti ostale, jer je ogroman broj ljudi koji zaraženi hodaju okolo”, rekao je Kaić, dodavši da bi i u slučaju takve odluke postojale iznimke, pa zdravstveni radnici koji rade s imunokompromitiranim bolesnicima ne bi smjeli ići na posao, kao ni oni koji rade u domovima za starije osobe.