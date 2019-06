Zagreb, 140619. Donatorska vecer u Esplanadi na kojoj su se prikupljala sredstva za fond Spasi me, cija je uloga pomoc zrtvama obiteljskog nasilja. Na fotografiji: Jelena Veljaca. Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

NEĆE VAM SE SVIDJETI: Otkrili smo što se krije iza inicijative Jelene Veljače

Autor: Marin Vlahović

U pravilu, pojave i ljude koji preplavljuju medijski prostor treba ignorirati sve do onog trenutka kada postaje izvjesno da pričinjavaju veliku društvenu štetu. Jedan takav trenutak nastupio je jučer u zagrebačkom hotelu „Esplanade“ gdje je održana velika humanitarna gala večer na kojoj su se prikupljala sredstva za hitnu pomoć žrtvama obiteljskog nasilja. Na večeri se pojavio premijer Andrej Plenković, ali i ministrica Nada Murganić te ministar Dražen Bošnjaković.

Dvostruki standardi prema nasilju nad ženama

Naravno, uz druge glazbenike, zapjevala nam je i Severina koja sebe predstavlja i kao žrtvu obiteljskog nasilja. Tvrdi da je progoni bivši partner Milan Popović a u medijima je svojedobno prozivala sudstvo i socijalne radnike. Kasnije je skoknula do Splita i dala javnu podršku majci koja je otela dijete iz Italije. Kad su toj ženi konačno oduzeli dijete, Severine više nije bilo u blizini. Bilo je još ovakvih slučajeva, ali recept je uvijek isti.

Novinari napišu priču ili snime prilog koji izazove pozornost šire javnosti. Prije nego što institucije stignu odgovoriti na službene upite, pojavljuju se individue poput Severine i histerično grakću o velikoj nepravdi. Normalno, samo uz uvjet da žrtva i cijeli slučaj odgovaraju njihovim izrazito suženim vidicima i kontradiktornim političkim stajalištima. Kad je osamdesetogodišnju dr. Ružicu Ćavar nokautirao i teško ozlijedio ljevičarski aktivist odnosno kukavički nasilnik Neven Kovačić, onda to za dotične starlete nije bio alarm za medijske istupe i obranu fizičkog integriteta i dostojanstva žena. Sud je imao razumijevanja za ateističke ideale Kovačića i kaznio ga uvjetnom zatvorskom kaznom.

Za zločin koji ima istu zakonsku kvalifikaciju nanošenja teških tjelesnih ozljeda, Darko Kovačević zvani Daruvarac, opravdano je osuđen na pet godina. Kaznu je drugostupanjski sud smanjio na četiri godine, što je izazvalo kolektivno zgražanje i žučljive reakcije svih kvasi-lijevih i kvasi-liberalnih medija koji osudi nasilja pristupaju isključivo selektivno, stigmatizirajući tako žrtve koje imaju katolički i hrvatski predznak, kao neku posebnu kategoriju, koja ne zaslužuje njihovu zaštitu.

Emocionalno i nacionalno odsutnom briselskom sluganu kojemu se ljudi pod pritiskom zločinačke kamarile odlučuju i na samoubojstva, sviđa se kokošji populizam, čije su glavne predstavnice Jelena Veljača i Severina. Uostalom, forma bez stvarnog sadržaja je i prava bit njegove politike, tako da se jučer u Esplanadi konačno našao u svom pravom društvu.

Kako su se našli Plenković i Veljača

Kao najviši predstavnik izvršne vlasti javno je podržao i amenovao ideju da građani, odnosno građanke, financiraju projekt samo-spašavanja. Prema nejasnim projekcijama, realizacija ove ideje bi mogla u prvoj fazi građane i porezne obveznike koštati oko 70 milijuna kuna. Za ovu svrhu osnovan je fond „spasi me“ koji djeluje unutar postojeće Zaklade „Solidarna“ koja je osnovana 2015. Na službenim stranicama Zaklade jasno su deklarirani stavovi i politički svjetonazori ove organizacije.

“Zaklada SOLIDARNA je osnovana 2015. godine kao strateška inicijativa 55 hrvatskih ljudskopravaških aktivista i organizacija civilnog društva nakon što je postalo jasno da članstvo Hrvatske u Europskoj uniji samo po sebi ne jamči održivost zaštite ljudskih prava, vladavine prava i demokratskih standarda.

Osnivači Zaklade posebno su zabrinuti oko političkih i društvenih trendova u smjeru porasta antiliberalizma, nacionalizma, ksenofobije i autoritarizma u Hrvatskoj i dvjema regijama kojima pripada, središnjoj Europi i Balkanu, ali i šire. Istodobno, siromaštvo, društvena isključenost i ekonomska obespravljenost prerastaju u kronično stanje za veliki dio građana i građanki.

Pretpostavka da će doći do urušavanja javnog financiranja ljudskopravaškog aktivizma i socijalnih usluga u zajednici pokazala se točnom, baš kao i očekivanje da će potrebe za podrškom sve većem broju ad hoc inicijativa građana koje nastoje reagirati na goruće probleme rasti – posebno zato što takve akcije često ne ispunjavaju uvjete za projektno i programsko financiranje iz EU i javnih fondova.“ – piše na stranicama Zaklade „Solidarna“.

Korporativni teror pod državnom protekcijom

Dakle radi se o pravom konglomeratu organizacija i udruga koje imaju patološki strah od svih oblika antiliberalizma, nacionalizma i autoritarizma. Kao temeljne vrijednosti navode antifašizam, koji bi se u Hrvatskoj lako mogao sukobiti s njihovim negativnim poimanjem autoritarizma ali ovu ekipu ne zabrinjava činjenica da je hrvatski ili jugoslavenski antifašizam neodvojiv od autoritarizma, pa i komunističke diktature. Ne muče ih takve kontradikcije i važno im je samo da im svi, od države do opljačkanih građana, sipaju pare na račune. Teško je i zamisliti koliko osoba parazitira na rastućem organizmu koji je sastavljen od ukupno, ponavljamo, pedeset i pet organizacija civilnog društva.

U svemu navedenom Jelena Veljača ne mora imati nikakav materijalni interes. Kao osobi koja čitav život vapi za pažnjom i popularnošću te baljezga o stvarima o kojima nema pojma, očito joj je najvažnija javna percepcija i nezasluženi društveni značaj. Veljača vjerojatno mora guglati da sazna što je to financijski izvještaj, ali nitko ni ne očekuje da brani stvarni sadržaj nego formu morbidne ideje kojom se terorizira kompletna hrvatska javnost. Ako ostane nešto novca, ženama će se davati lova da bježe iz nesretnih i nasilnih brakova i postaju emancipirane i samostalne dame poput Veljače, Severine i sličnih.

Na žalost, bojimo se da ni Amerika ne bi mogla uspješno financirati takav Fond. Postavlja se i pitanje gdje je u svemu tome država koja ima obvezu štititi sve svoje građane kada uloge nekoliko ministarstava preuzima korporacija, pardon Zaklada „Solidarna“ koja u svom samom nazivu isključuje muški spol i djecu iz kategorije žrtava obiteljskog nasilja? Ovo što se trenutno događa treba nazvati pravim imenom. To je najobičnije nasilje nad istinom i zdravim razumom. Nasilje koje ima vrlo konkretan svjetonazor i politički predznak.

To je nasilja koje žrtvama pristupa temeljem kirurški precizne selekcije. To je nasilje preko kojeg se peru obrazi i biografije, a možda i novac. Kada iza takvog nasilja, stane i Vlada Republike Hrvatske, onda je to i državno nasilje od kojeg nas nema tko spasiti.