NEĆE IMATI USTAŠKU DRŽAVU! PILSEL SABLAZNO PONIZIO KOLINDU: Strašno što je rekao

“Ako Đukanović misli da može otimati, a istovremeno željeti da uđe u EU, on ne razumije šta je to politika”, naglasio je, a prema njegovoj teoriji radi se o Đukanovićevoj gluposti, jer ako Crnogorci žele napraviti vlastitu stranku tada to trebaju i učiniti no ne na imovini SDC-a.

Pilsel je podsjetio da je nedavno crnogorski premijer Duško Marković boravio u posjeti Vatikanu, gdje se susreo s poglavarom Rimokatoličke crkve, nakon čega je najavio posjet pape Franje Crnoj Gori. ”To je idiotizam Đukanovića koji ne razumije što je suvremeni svijet, što je Crkva, a što država ”, poručio je Pilsel prema kojem su papa Franjo i crnogorski patrijarh Bartolomej veliki prijatelji, a carigradski patrijarh se izjasnio protiv autokefnosti crnogorske pravoslavne crkve koja je de facto nevladina organizacija.

“Ne razumije da ne možeš otići papi da ga pozoveš u Crnu Goru, a istovremeno šutirati Crkvu!”, dodao je Pilsel uvjeren da će BiH ući u Nato, a onda se dotakao predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. : “Objasnit ću Milanoviću da Bosna nije “šaka jada”’ kao što je on rekao. Kolinda lupeta, osramotila je moju zemlju, vratila ustašluk u žižu, izgubit će izbore, neće imati ustašku državu”.