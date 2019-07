‘NE ZNA NITKO NIŠTA’! Razgovarali smo s kolegom stradalih vojnika: ‘Priča se malo zataškala’

Autor: dnevno.hr

‘Potreseni smo i zabrinuti, suosjećamo s dečkima koji su nastradali’, otkriva za naš portal vojnik iz SLavonije, i jedan od onih koji su imali prilike sudjelovati u misijama. Kako dodaje za sada ništa ne znaju, a informacije do njih dopiru isključivo iz novina. No, nemili događaj i smrt njegova kolege ovog iskusnog vojnika ne iznenađuje. Kako kaže, teški su to uvjeti, i s time se treba znati nositi, potrebno je imati čeličnu živce, hrabrost i ogromnu volju. ”To se moralo kad, tad desiti nas ovo ne iznenađuje. Od 2003.godine smo tamo, do sada smo se hvala Bogu svi vraćali živi i zdravi, naravno da je ovo tragedija, i da nas je kao kolege duboko potresla, svi mi sutra možemo i mogli smo biti na mjestu ovih dečkiju, zapravo je pravo čudo što ovome nismo i ranije svjedočili”, konstatira naš sugovornik.

Svojedobno smo, podsjeća naš sugovornik svjedočili snimkama iz ratnih operacija u Afganistanu. ”U njima su sudjelovali pripadnici hrvatskih postrojbi, to je čuvena misija ISAF-a, radi se o borbenim akcijama, i osvajanjima nekoliko sela na području Afganistana prema pakistanskoj granici. U toj su borbi sudjelovali i hrvatski vojnici, tu je bilo svega, priča se malo i zataškala. Mrtvi afganistanski vojnici padali su nekoliko metara od hrvatskih položaja, nije floskula da su naši dečki izloženi opasnostima i direktnim ratnim operacijama, ali dok se ne desi tragedija o tome se ne priča”, zaključuje naš sugovornik. Inače, Deseti hrvatski kontingent sa 104 pripadnika od ožujka boravi u Afganistanu

Deseti hrvatski kontingent (HRVCON), čija su trojica pripadnika ranjena u srijedu ujutro u napadu bombaša samoubojice u Kabulu, boravi u Afganistanu od ožujka ove godine u sklopu NATO-ove misije “Odlučna potpora”, a broji ukupno 104 pripadnika, od kojih je 14 žena.

U sklopu hrvatskog kontingenta u Afganistan otišao je i 41 pripadnik Oružanih snaga partnerskih A5 zemalja od kojih je 31 pripadnik Vojske Crne Gore, šest Armije Sjeverne Makedonije, dva OS-a Albanije te dva pripadnika OS-a Bosne i Hercegovine.

Pripadnici 10. HRVCON-a raspoređeni su u Zapovjedništvu za obuku, savjetovanje i pomoć – Sjever TAAC-N (Train Advise and Assist Command – North) u Mazar-e-Sharifu i Zapovjedništvu misije RS – HQ RS u Kabulu, a uz savjetničke zadaće afganistanske vojske i policije te njihovih institucija za obuku i izobrazbu, pripadnici kontingenta obavljaju zadaće zaštite i sigurnosti savjetničkih timova te stožerne dužnosti u zapovjedništvima misije.

U Afganistanu je od 2003. godine kroz misiju ISAF (International Security Assistance Force), a zaključno s devetim hrvatskim kontingentom, koji se trenutno nalazi u području misije Odlučna potpora, ukupno sudjelovalo 5374 pripadnika i pripadnica Oružanih snaga Republike Hrvatske.