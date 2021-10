NE ŽELIM DA HODAJU MOJOM ZEMLJOM! Hrga se oglasila o migrantima i policiji;

Inače su trojica od četvorice policajaca sa sporne snimke suspendirana, a radi se o pripadnicima interventne policije PU Istarske na ispomoći PU Karlovačkoj u nazodru granice. Potvrdio je to glavni ravnatelj policije Nikola Milina govoreći o onome što je ustanovio posebno oformljen tim koji mora istražiti okolnosti snimke na kojima je vidljivo kako osobe u odorama tuku migrante. Policija u suradnji s tužiteljstvom nastavlja istraživanje, a Milina je naglasio da ti policajci do sada nisu bili evidentirani zbog disciplinskih prekrđšaja te da su to radili u redovnom radnom vremenu i na svoju ruku nanoseću štetu ugledu policije.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović također je potvrdio kako je istragom utvrđeno da se radi o policijskim službenicima te da bi istraga mogla biti brzo okončana.