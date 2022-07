‘NE VODITE POLITIČKE BORBE PREKO KIČME HRVATSKE VOJSKE!’ Oštra poruka generala nakon propusta, otkrio što se dogodilo

Autor: Dnevno.hr

Brigadni general Michael Križanec, zapovjednik HRZ-a, danas je objasnio kako je došlo do zakašnjele obavijesti MORH-a o probijanju zvučnog zida nad Zagrebom, zbog čega su brojni građani bili uznemireni, ne znajući odakle zvukovi koji su ih podsjećali na detonaciju.

“Unaprijed nudim svoje isprike za današnji događaj koji se dogodio na području zapadne Slavonije, Bjelovarsko- Bilogorske i Krapinsko- Zagorske županije i u širem području grada Zagreba”, rekao je Križanec.

Objašnjava, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo je danas i jučer tijekom dana radilo određene radove na avionima MiG- 21 i velikim trudom i zalaganjem svih tehničara, mehaničara i pilota uspjeli su jedan avion dovesti u stanje da ide na probni let.





‘Došlo je do propusta, ispričavam se svima’

“Pokušali smo najaviti taj probni let kroz sustav, međutim došlo je do određenog propusta u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu te najava nije otišla na vrijeme. Ispričavam se svima koji su dans bili uznemireni, međutim molim ih i za razumijevanje, visoke su temperature, teško je raditi. Radili smo danas, radit ćemo sve vikende i cijelo ljeto ako to bude potrebno ako to bude u interesu i cilju zaštite hrvatskog neba”, poručuje general Križanec.

‘Nemojte političke borbe voditi preko kičme Hrvatske vojske’

Napominje, ministar obrane Mario Banožić i načelnik glavnog stožera Robert Hranj s ovim nemaju veze.

“Odgovornost je apsolutno na meni. Moji podređeni napravili su propust tako da nema potrebe politizirati ovaj događaj i molim sve medije da tako prenesu”, rekao je.

“Ako nekog treba prozivati, prozivajte mene, nemojte političke borbe voditi preko kičme Hrvatske vojske. Ovo nije prvi ovakav propust, ali je tisućiti put da smo najavili, a da ljudi pitaju što je to bilo, ali je prvi put da se dogodilo da nismo najavili pa opet ljudi pitaju. Visoke su temperature, velika je vlaga, svima je teško, mi smo napravili propust, odgovoran sam ja”, poručio je Križanec.

Banožić se ispričao

Podsjetimo, ministar obrane Mario Banožić obratio se u subotu poslijepodne građanima s iskrenom isprikom zbog današnjeg probijanja zvučnog zida od strane lovačkih aviona, čiji je zvuk uznemirio Zagrepčane koji nisu imali pojma o čemu se radi.

„Žao mi je što je današnji probni let zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uznemirio građane Grada Zagreba. Došlo je do evidentnog propusta u radu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a time i Glavnog stožera Oružanih snaga koji su, putem uobičajenih kanala komunikacije propustili unaprijed obavijestiti javnost o mogućem probijanju zvučnog zida. Od Glavnog stožera OS RH, načelnika admirala Roberta Hranja i zapovjednika HRZ-a brigadnog generala Michaela Križanca zatražio sam hitno izvješće o tome zašto se propust dogodio i tko je za njega odgovoran”, stoji u priopćenju MORH-a.









Građane uznemirio zvuk detonacije

Podsjetimo, nakon što je oko 12:15 Zagrebom odjeknula snažna detonacija, brojni građani su u strahu poletjeli na ulice ne znajući o čemu je riječ.

Više od sat vremena nakon detonacije iz Ministarstva obrane poslali su obavijest kako piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila u subotu, 2. srpnja 2022., od 12 do 14 sati provode letove tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida