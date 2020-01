‘NE SMIJEŠ ME DIRNUTI!’ Čime Kujundžić već pola godine drži Plenkovića u šaci?

Pitanje dana, .ako ne i tjedna jest koja je sudbina ministra zdravstva Milana Kujundžića, koji javnosti, ali i šefu Vlade Andreju Plenkoviću mora objasniti nelogičnosti koje su se pojavile s nekretninama u njegovoj imovinskoj kartici. Nije ovo prvi put da se ministar zdravstva spominje u nezgodnom kontekstu, niti prvi put da se razmatra njegov potencijalni odlazak iz Vlade, štoviše, i ljetos u jeku rekonstrukcije Vlade njegovo ime provlačilo se popisom za odstrijel, ali Plenković je tvrdilo se tada u posljednjem trenutku od njegove smjene odustao.

“Ne smiješ me smijeniti”, navodno je vrlo jasno premijeru Andreju Plenkoviću dao do znanja ministar zdravstva Milan Kujundžić čijim se imenom u javnom prostoru licitiralo u kontekstu odlaska iz Vlade. Aktualni ministar, i HDZ-ov povratnik svojem je šefu u slučaju da ga rekonstruira jasno dao do znanja da će on biti taj koji će pokrenuti i okupiti lavinu nezadovoljnika u saborskim klupama te time opstruirati i premijera i rad Vlade, nakon toga, Plenković nije imao previše prostora za manevar, pokleknuo je i popustio pred ovim imotskim doktorom, kojega je donedavno smatrao i svojim bliskim prijateljem. Sada, u trenutku kada Plenkovića očekuju unutarstranački izbori, siutacija s Kujundžićem čini se još osjetljivijom, a uostalom, i on sam kao da je naslutio vlastitu aferu i neizvjesnu sudbinu prije nekoliko dana kazao je kako u unutarstranačkoj borbi trenutno podupire Plenkovića, a kada se vidi tko je pobjedio, tada bi se po svemu sudeći tom nekome mogao i prikloniti.

Da prostora za Kujundžićev odlazak ima, svjedoči kaos s kojim se nacija gotovo svakodnevno upoznaje, a osim toga, zadnjih dana svjedočili smo i Kujundžićevim potencijalnim aferama koje je premijer odlučio ignorirati, štiteći samoga sebe, jer da je htio reforme o kojima klapi tada bi sklonio Kujundžića zbog kaosa u zdravstvu po uzoru na primjerice Murganić koja je otišla nakon serijala propusta u njenom sektoru.

Ima Kujundžić u svojim ministarskim cipelama podosta neugodnih kamenčića. Nedavno se tako pisalo o obnovi hitnog prijema u sedam hrvatskih bolnica, za što je EU odobrila 173 milijuna kuna. Sredstva je trebalo odobriti Kujundžićevo ministarstvo, a prema dokumentaciji koja je procurila u javnost, odnosno također u Nacional otkriveno je kako je ministar nekim bolnicama rigorozno srezao iznose, a nekima uopće nije potpisao odobrenje.

Iznos od 31 milijuna kuna bespovratnih sredstava odobren je i zagrebačkom KBC-u Sestara milosrdnica, ali Kujundžić nije odobrio dodatnih 20 milijuna koje bi trebala dati država kako bi i ta bolnica dovršila projekt objedinjenog hitnog prijema. Prema projektima, preko EU natječaja koji je 173 milijuna kuna namjeravao podijeliti na sedam hrvatskih bolnica, KBC Split i KBC Osijek trebali su dobiti maksimalnih 31 milijun kuna, a Opća bolnica Varaždin 20 milijuna kuna, no Kujundžić je odlučio da im ne treba toliko novca te je srezao iznose.

Kujundžić u pismu koje je uputio ravnatelju osječke bolnice piše kako podržava njihov projekt “Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti”, a onda traži da dokumentaciju prilagode stvarnom stanju. “Prilikom razmatranja dokumentacije, uzimajući u obzir dostavljene podatke o izvršenosti posla te interne podatke kojima raspolaže Ministarstvo, kao tijelo odgovorno za upravljanje sustavom, ono zauzima stav da dostavljenu dokumentaciju prilagodite stvarnim potrebama na terenu u skladu s izvršenosti posla tako da ista obuhvaća financijski iznos ukupno prihvatljivih troškova do najviše 20,5 milijuna kuna”, stoji u Kujundžićevu pismu.

Ministar je pisma kuvertirao i na adrese splitske i varaždinske bolnice, a onda tvrdio da on nema veze s time prebacujući odgovornost na stručno povjerenstvo. U posljednje se vrijeme zbog problema koji su pritisli hrvatsko zdravstvo, dio javnosti uistinu propitkivao zašto je ovaj uopće još uvijek ministar što je uostalom nedavno potvrdilo i glasanje o povjerenju koje se odvilo u Saboru. No, Plenković i Kujundžić u to su doba bili u prijateljskim odnosima, osim toga baš ga je aktualni premijer svojedobno vratio u HDZ dajući mu ključeve ministarstva zdravstva. Ujedno, valja imati na umu da je Kujundžić najkonzervativniji ministar u Plenkovićevoj vladi, te njegovim pozicioniranjem Plenković štiti i vlastitu poziciju pred desnim ogrankom svoje stranke. Također, potrebno je znati kako se Kujundžić sabornice domogao zahvaljujući preferencijalnim glasovima, što govori o njegovoj političkoj težini u vladajućoj stranci. njegova smjena rezultirala bi time da ponovno postane saborski zastupnik, a dugoročno gledano to ne bi išlo Plenkoviću u prilog jer bi se mogao povesti za onima koji tvore Plenkovićevu opoziciju u HDZ-u, što šefu stranke svakako ne ide u prilog, niti mu je to realna namjera i cilj. Inače, šira hrvatska javnost Kujundžića je imala prilike upoznati još 2014.godine, kada je najavio kandidaturu za predsjednika, od kada ne prestaje intrigirati naciju.

Iz predsjedničke utrke ispao je u prvom krugu, s najmanjim brojem glasova, a premda je član HDZ-a od 1992.godine, zbog konflikta s Tomislavom Karamarkom i bivšim stranačkim rukovodstvom iz te stranke odlazi te osniva vlastitu političku opciju Hrvatska zora-stranka naroda. Kako to obično biva, nova stranka nije polučila nikakav značajan rezultat pa se Kujundžić zahvaljujući premijeru Plenkoviću vraća u HDZ, nakon toga ulazi i u Vladu.

Ignoriralo se tada u HDZ-u riječi nekadašnjeg ministra i stranačkog doajena Andrije Hebranga koji je tvrdio kako je Kujundžić lažirao biografiju te da je 91-u proveo u inozemstvu dok su drugi doktori imali radnu obavezu. Riječi su ovo zbog kojih su se dvojica stranačkih kolega našli na sudu. Ujedno, prozivalo se ministra Kujundžića svojedobno da mu se sin upisao na medicinski fakultet preko veze, ali ta glasina nikada nije do kraja iskristalizirana. Danas, kada je Kujundžić ministar zdravstva svaki je njegov potez pod povećalom, jer riječ je o resoru koji je doduše ne samo njegovom krivicom uistinu na klimavim nogama.

Javnost je tako svojevremeno zgrozio tvrdnjom da nitko nije dovoljno bogat da liječi sve, a izjava je prilično gadno odjeknula i stoga što je govorio o dostupnosti lijeka za djecu sa spinalnom atrofijom. Kujundžić se zamjerio i svojim kolegama doktorima zbog izjave da 50 posto hrvatskih doktora ne zaradi plaću, radi čega se našao pred Časnim sudom Hrvatske liječničke komore. Diskretno se kroz javni prostor provukla blamaža Kujundžića i Bandića na predstavljanju Hrvatske kao mogućeg domaćina Europskoj agenciji za lijekove.

Negdje u užurbanoj političkoj zbilji ispratile su priče o zdravstvenom turizmi i uvođenju nadstandarda koji bi se dodatno plaćao, a ni njegova posljednja ideja u javnosti nije dočekana s oduševljenjem. Naime, zamisao da se povećanje poreza od cigareta, alkohola i mobitela slije u zdravstvo čime bi se krpala rupa od 8.000.000.000 kuna nije oduševila građane, ali niti stručnu javnost.