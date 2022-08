‘NE SLAVI HRVATSKA ZLOČINE, VEĆ KRAJ RATA’ Pusić o Oluji: ‘Jedna stvar je glavni grijeh, crna mrlja hrvatskog vodstva’

Autor: Dnevno.hr

Bivša ministrica vanjskih poslova RH Vesna Pusić dala je intervju za srpski Danas o proslavi vojno-redarstvene akcije Oluja u Hrvatskoj s jedne strane i obilježavanju dana sjećanja na progon srpskog stanovništva, kako se to tretira u Srbiji.

Kako je rekla, nedvojbeno je da su Milošević i suradnici devedesetih počeli četiri rata na području bivše Jugoslavije i sve izgubili.

“Što se Hrvatske tiče, Oluja je bila vojna operacija koja je „de facto” završila rat u Hrvatskoj i oslobodila glavninu privremeno okupiranog teritorija u srcu Hrvatske, te tako spriječila formiranje trajnog destabilizatora – neke vrste “Republike srpske” u Hrvatskoj. Bez toga Hrvatska ne bi mogla postati stabilna država, ne bi mogla ući u Europsku uniju, ne bi mogla ući u NATO, ne bi mogla ući u Eurozonu i općenito ne bi mogla funkcionirati”, rekla je Pusić.





Dodaje, sama akcija Oluja završila s relativno malim brojem žrtava iako je svaki stradali čovjek previše.

“Glavna odgovornost i grijeh tadašnjeg hrvatskog vodstva dogodio se nakon Oluje, u tri, četiri tjedna u kojima je od hrvatskih vlasti dozvoljeno bezvlađe u područjima oslobođenim u samoj Oluji. Većina zločina nad hrvatskim Srbima civilima dogodila se upravo u tom razdoblju i to je svakako crna mrlja, mislim više na tadašnjem hrvatskom političkom vodstvu nego li na Hrvatskoj vojsci. No glavne politički vođe iz tog vremena su mrtvi. Ljudi koji su se rodili tog ljeta 1995., su do danas završili škole, fakultete, poženili se, dobili djecu… Za njih bi to trebala biti lekcija iz povijesti da iako možda ima neophodnih ratova, nema dobrih ratova. A nikako ne bi trebao biti materijal za političku mobilizaciju kroz mržnju, huškanje i podgrijavanje ekstremističkog nacionalizma”, smatra Pusić.

Glavni grijeh hrvatskog vodstva: Nije spriječena pljačka i revanšizam

Kaže, u sjećanju su joj dva osjećaja usko povezana s Olujom, jedno je strah njezinog oca da neće doživjeti da Hrvatska opet bude cjelovita, a drugo je vijest u kojoj je najavljen početak akcije, te da je ključno da sve dobro prođe i da se na oslobođenom teritoriju uspostavi civilna vlast kako bi se spriječila pljačka i revanšizam.

“Grijeh je i velika politička pogreška tadašnjeg hrvatskog vodstva što ovo posljednje nije učinjeno. Veliki broj hrvatskih Srba izbjegao je u to vrijeme i prije početka akcije Oluja, što znam iz prve ruke, iz razgovora sa seljacima iz srpskih sela na Kordunu, početkom 1996. U pozadini toga bio je određeni dogovor između Miloševića i Tuđmana. Drugi dio ljudi izbjegao je nakon Oluje. Smatram da je to bila tragedija i za te ljude, ali i za Hrvatsku na više razina”.

‘Slavimo što je rat završio, ne što je okončan s prognanim izbjeglicama’

Dodaje da prema srpskim žrtvama treba iskazivati pijetet te da bi to jasnije trebalo biti uključeno u obilježavanje godišnjice akcije Oluja. Ponavlja, Hrvatska je 1991. bila napadnuta od režima Slobodana Miloševića i krnje JNA i provela je četiri godine u obrambenom ratu.

“Godinama se do, primjerice, Gračaca, do kojeg dođete za oko 100 minuta autocestom iz Zagreba, išlo preko Mađarske i Beograda. Dugo nije bilo nimalo izvjesno da će ikada ponovno biti cjelovita. Ne vidim ništa čudno u tome da su praktički svi bili sretni kad su vidjeli da rat završava i da će Hrvatska postojati na svom cijelom teritoriju. Čini mi se da je to prilično dobar razlog za slavlje. To nikako ne znači da se slavi činjenica da je taj rat okončan i sa između 150.000 i 200.000 izbjeglih i prognanih hrvatskih građana srpskog etniciteta. Također ne znači da se slave zločini počinjeni s hrvatske strane. Zato je važno iskazivanje pijeteta hrvatskim Srbima koji su stradali u tom razdoblju. No ostaje činjenica da se rat vodio na hrvatskom teritoriju i da ga Hrvatska nije započela”, rekla je Pusić