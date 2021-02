NE RAČUNAJTE NA SUNCE! U podvelebitskom području crveni, a na cijelom Jadranu žuti meteoalarm

Ako ste mislili da ćete uživati u ispijanju kave dok vas griju sunčeve zrake, moramo vam malo razočarati. Naime, krenula je kratkotrajna promjena vremena koja na kopnu donosi osjetan pad temperature, a na Jadranu jaku i olujnu buru. Dobre vijesti su, što će već od nedjelje biti bolje, iako još uvijek svježije.

U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu će pritom doći do prolaznog naoblačenja uz mjestimice malo kiše, uglavnom na zapadu. Vjetar će puhati umjeren, na udare mjestimice jak sjeveroistočni i sjeverni.

Na Jadranu će se u prvom dijelu dana zadržati sunčano no krenut će umjerena i jaka bura, najprije na sjevernom dijelu, a poslijepodne i prema jugu.

Zbog vjetra je na cijelom Jadranu proglašen žuti meteoalarm, a u podvelebitskom području crveni. Tamo prijeti jaka do olujna bura s najjačim udarima vjetra od 65 do 130 km/h, a u ostatku Jadrana jaka i ponegdje vrlo jaka bura koja nigdje neće prelaziti 100 km/h.

Detaljnu prognozu je za HRT pripremila meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc.









PROGNOZA ZA DANAS

Zbog mirne i pretežno vedre noći u subotu ujutro će na jugu Hrvatske ponovno biti magle, uglavnom prema otvorenom moru. Danju većinom sunčano, a ostatke magle sredinom dana će raspuhati umjerena bura koja će prema večeri pojačati. Najniža temperatura zraka od 7 do 11 °C, u zaobalju niža, a najviša oko 18 °C.

Podjednaka temperatura bit će i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije. Iako će prevladavati sunčano vrijeme, kratkotrajne jutarnje magle može biti još ponegdje na otocima. Zapuhat će umjerena i jaka bura, osobito navečer s olujnim udarima.









Zapad će zemlje biti malo do umjereno oblačan. Više oblaka će prijepodne biti u gorju, gdje je pokoja kap kiše vjerojatnija nego na sjevernom Jadranu. U noći će zapuhati umjeren, na udare i jak sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna, pa će more biti umjereno valovito i valovito. Temperatura u gorju od 2 do 9 °C. Uz obalu ujutro od 8 do 10 °C, u Istri niža, a najviša dnevna između 14 i 17 °C.

Središnja Hrvatska prijepodne većinom oblačna, uz najnižu temperatura zraka oko 5 °C. Ponegdje će pasti vrlo malo kiše, a popodne sa sjevera slijedi razvedravanje, pa će na Banovini temperatura porasti do 12 °C. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Međimurju i Podravini povremeno na udare i jak.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu će zapuhati sjeverni vjetar, a i sjeverozapadni. Naoblaka će biti promjenljiva, a koja kap kiše najizglednija je u Posavini. Ujutro temperatura od 2 do 6 °C, a najviša oko 11 °C.

Već od nedjelje ponovno stabilnije, ali zadržat će se svježina









U nedjelju će vjetar na kopnu oslabjeti, oblaka će biti manje, a u istočnim predjelima moguća je i kratkotrajna jutarnja magla. Zatim od ponedjeljka sunčanije, ali uz hladnija jutra i mraz. Popodnevna temperatura bit će u porastu.

Unatoč većinom sunčanom vremenu i na Jadranu će malo osvježiti. Osjećaju svježine će pripomoći i mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će krajem nedjelje slabjeti. Zatim će uz porast dnevne temperature povremeno puhati do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a noću i ujutro bura”, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, mag. phys. geophys. iz DHMZ-a.