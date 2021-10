NE PIŠE NAM SE DOBRO! Plenkovićeva strategija za novu korona krizu: Strahuje od pobune građana

Autor: Iva Međugorac

Na nedavno održanoj zajedničkoj sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a nije bilo povišenih tonova, ali su zato okupljeni HDZ-ovci i iza zatvorenih vrata sastanka na kojem je glavnu riječ imao premijer Andrej Plenković pokazali zabrinutost zbog sve većeg broja zaraženih građana.

‘’Plenković strahuje od kolapsa zdravstvenog sustava, strahove od toga ne krije ni Vili Beroš, njemu doista nije lako, istina je da je Stožer imao niz gafova, ali uteg ove nove krize pada na njega, i na Plenkovića koji nema previše prostora za manevar, pred nama je iscrpan i skup proces obnove potresom porušenih područja, koji će trajati minimalno godinu dana, u takvoj financijski iscrpljujućoj situaciji, pored rasta cijena hrane i nafte, Hrvatska si teško može priuštiti novo zatvaranje, a situacija na žalost upućuje na to, taj scenarij čini se kao neizbježan, iako ga premijer pod svaku cijenu nastoji izbjeći’’, tvrdi naš sugovornik iz HDZ-a, inače jedan od sudionika sastanka na kojem je dogovoreno da se borba s pandemijom nastavi voditi preko cijepljenja.

‘’Osim što ćemo neprestano pozivati građane da se cijepe s prve dvije doze, promovirat ćemo i treću dozu, s tim se već počelo, vidjeli ste da je na društvenim mrežama Alemka Markotić pokazala da se cijepila trećom dozom, učinio je to i dio naših zastupnika pa i šef zagrebačko HDZ-a Mislav Herman’’, kaže naš sugovornik te tvrdi da su u Vladi doista zabrinuti razinom građanskog otpora prema cjepivu, no navode, kako ni sami ne znaju što po tome pitanju poduzeti. ‘’Prisila, ili eventualno uvođenje obveznog cijepljenja ili obveznih covid-potvrda bi izazvali dodatni otpor građana, a ujedno bi to rezultiralo građanskim buntom, kojega premijer pod svaku cijenu nastoji izbjeći’’, komentira naš sugovornik te naglašava da mu je nejasno nedavno vrludanje ministra Radovana Fuchsa, kada se već i na tom sastanku spominjala mogućnost prelaska na online nastavu.

Nema više popuštanja

‘’Spominjali smo i to da se online nastava nastavi održavati ne samo u četvrtak i petak nakon jesenskih praznika, odnosno nakon Svih Svetih, već i nadalje, kroz nekakvih dva, do tri tjedna, no to su odluke koje se neće donositi naprečac, pratit ćemo epidemiološku situaciju, vjerojatno će se daljnje odluke o tome donositi na lokalnim razinama’’, najavljuje naš sugovornik te kaže kako će se definitivno rigoroznije kontrolirati poštivanje mjera koje su cijelo vrijeme na snazi. ‘

’To se ponajprije odnosi na maske, a onda i na distance, higijenu, dobar dio građana ne drži se propisanih mjera, maske se ne nose pravilno, u dućane i kafiće propušta se veći broj ljudi od onoga što je propisano, a to neće tako ići, svi koji se ne drže pravila snosit će sankcije, popuštanja više neće biti, jer ako se ovako nastavi ne piše nam se dobro’’, zaključuje naš sugovornik