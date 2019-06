NE PIŠE NAM SE DOBRO! Glasnović otkrio ono što mnogima promiče: Je li Hrvatska ovog svjesna?

Autor: Dnevno

Saborski zastupnik, general Željko Glasnović na svojem je Facebook profilu, ali i u Saboru progovorio o problemima s kojima će se Hrvatska sresti u nadolazećoj turističkoj sezoni, a njegovu objavu u potpunosti prenosimo.

“Cijeli tekst mog govor u Hrvatskom Saboru vezano uz Turističku sezonu 2019- “komentirajte u komentarima” :

Turistička sezona ove godine neće biti kao one prethodnih, a već je prošla sezona kleknula, jer su već prošle godine gostiju konkretno u turskoj privukli subvencioniranjem cijelih aranžmana sve do 50%. Znači ministar turizma i njegovi djelatnici su trebali biti odavna informirani i na to adekvatno reagirati.

ove godine su Turci dodali također mamljenje gostiju subvencioniranjem avionskih letova za Antaliju što je letilište za veliki dio turističkih turskih destinacija

Naši Hrvati u dijaspori, konkretno u njemačkoj gledaju na svim kanalima u udarno vrijeme između filmskih blockbustera reklamne spotove Turske, Grčke, Španjolske ali i drugih turističkih zajednica i to sve već od nove godine, jer su te države koje rade u interesu svojih građana ispitali teren i te turističke zajednice znaju da Nijemci iz razloga radnog mjesta na vrijeme moraju prijaviti godišnji poslodavcu. Što je još gore je činjenica da se zavrti 5 turskih i ostalih reklama a onda tek jedna Hrvatska. Znači Hrvatska reklamira se s kraćim periodom i onda u tom kraćem periodu manje repriza nego naša direktna konkurencija – Kome je u smislu da još jedina Hrvatska ekonomska grana koja unosi friški kapital za Hrvatskog građanina, da upravo ta ekonomska grana klekne dugoročno. Dali je to u smislu istim onim drugovima koji su uništili Hrvatskog seljaka, ispraznili Slavoniju da bi pokupovali Slavonske njive za sitniš koje će onda oni strancima preprodavati za veliki novac ?!

Ali kako se Turcima takve investicije isplate – vrlo jednostavno drugovi koji ste završili ekonomiju u propalom socijalističkom totarilizmu i prešli 90-tih na turbokapitalizam samo za bivše funkcionere i njihovu zlatnu dječicu, i to sve bez produkcije s komponentom „Rentamhrvata“ za svjetsko tržište jer nam za par godina neće ni 49-ti stup mirovinskog osiguranja spasiti penzionere. Tako da ga onda komotno možete nazvati “Stup Srama jugoslavenske planske ekonomije za penzionere”. Ako dodate na kraju „živio drug šepavi bravar“ bit će kompletan.

Da se vratimo na to zašto se tako velike subvencije Turcima isplati !

Točka 1.

Primjerak grad Antalya – preko 40% grada sadrži se od plastenika u kojima se uzgaja sva moguća hrana koja nađe najkraći put do svog gosta koji se sunča u okolini Antalye. Nema uvoznog smeća iz EU, nema carine, turski seljak živi i ekspandira od svog rada što znači da zapošljava daljnje građane turske koji onda nisu na teretu države a država za uzvrat ulaže ogroman novac u promociju turskog turizma ali taj ekonomski krug ne mogu da razumiju naši hrvatski ekonomisti koji su završili zanat Titovo-marksističke otimačine i jugoslavenske propale Planwirtschaft (planske ekonomije) koja je u svim socijalističko – komunističkim državama svijeta ostavila sirotinju iza sebe. Oni znaju samo uzeti mito na uvoznu robu i iseljavati Slavonce i Ličane pa onda sve ostalo kojima leži plodna zemlja pred vratima. E moji Jugoslavenski ekonomisti tako je to kada stvaraš nova dobra u svojoj zemlji i na svojoj grudi i onda imaš čak veliku priliku da ista ta stvorena nova dobra prodaš svojim gostima. To je veliki privileg ove naše Hrvatske koju smo obranili od Jugoslavensko-četničke agresije. Ali što se u nas dešava!? Dođe neki jugo-aparatčik koji zna samo za mito, po Titovoj revolucionarnoj doktrini „snađi se druže“ što ništa drugo ne znači nego: mazni, ukradi, slaži, otmi, prevari, obmani i zatrpaj istinu s lažima, tako efikasnost laži poraste na 150%, a znamo svi tko je kralj laži – Lucifer ! Zato dragi moji Luciferijanci budite jednoga svjesni, a to je da vam se bliži kraj, jer ljudi polako shvaćaju što je istina a istine se Lucifer boji kao svetu vodu. Vaše anti ljudske poteze ne možete više dugo sakrivati.

Točka 2.

Još jedan od razloga zašto se Turcima isplati subvencionirati cijelih aranžmane i letove. Evo vam primjerak. Hrvat iz njemačke koji se bavi s turizmom u Hrvatskoj istražuje na svoju ruku i trošak zašto veliki dio njemačkog stanovništva od 85 milijuna stanovnika hrli u tursku i kako se Erdoganu isplate tako velike subvencije. Hrvat iz njemačke je krenuo na luksuzan aranžman od 14 dana ALL INCLUSIVE za 1800 eura s letom iz Düsseldorfa a put do Düsseldorfa iz Stuttgarta od 500 km s vlakom je u cijeni i preuzima Deutsche Bundesbahn (njemački HŽ) . Uključeno u aranžman su: 24 sata jesti frišku hranu iz lokalnog uzgoja, sva pića i cijeđeni friški sokovi, alkoholna pića, svaku večer ekskluzivni bogati eventi pa čak dodatni eventi preko dana sve u rangu festivala koji se održavaju nekada ljetom na Jarunu uz dj-a i pratećeg sadržaja , uključena športska ponuda u aranžmanu su: teretana, sauna, jahanje, spinning, Aqua gym, 12 sati raznih aerobic tečaja na više lokacija, streljana za luk i strelu, yoga, box areal, tennis, Beachvolley, nogomet i.td. sve to bez dodatnih troškova i u jednom turističkom naselju. Kako je taj Hrvat iz njemačke krenuo na put uz upute svojih prijatelja koji idu svake godine u tursku I UPRAVO U TOME JE POANTA dodatne zarade turske ekonomije preko turizma. Upute za put su bili sljedeće : spakuj si jednu malu ručnu torbicu za higijenu jer sve ostalo od garderobe što ti treba i kofer za povratak kupit ćeš u turskoj ! Tako da je Hrvat iz njemačke kupio 3 odjela, kožnatu jaknu plus sezonsku jaknu, traperice, razne kratke hlače i majice, gaće, čarape itd plus kofer za samo 1900 eura, kaže: kupio sam garderobu za zimu i proljeće. Cijela ta roba je proizvedena u turskoj, u turskoj u kojoj u međuvremenu svi veliki brendovi svoju garderobu proizvode od kada su Turci podigli svoje standarde u tekstilnoj industriji. A što su naši kumrovečki ekonomski lumeni napravili nakon privatizacije? Rasprodali i uništile Hrvatsku tekstilnu industriju, sjetimo se samo Kamenskog!!!

Ovo su vam samo dva razloga zašto i kako Erdogan može dijeliti ovakve subvencije, čovjek razmišlja dugoročno plus što zatvara krug nacionalne ekonomije uz ulazak friškog kapitala u državu. Ali taj način razmišljanja za naše titojugend špekulante bez real diplome kojima je znanje real ekonomije na tako niskoj razini da bi se komotno mogli prošetati ispod tepiha koji leži na ulazu Hrvatskog Sabora.

Koje kratko ročno rješenje možemo ponuditi da amortiziramo pad turističke sezone, jer za dugoročno efikasno strateško rješenje bi trebali provesti odmah lustraciju, spustiti porez, vratiti ukradeno iz privatizaciji, vratiti ukradeni novac koji leži na stranim bankama, dignuti seljake na noge da proizvode hranu koju ću Hrvatski ugostiteljski objekti strancima prodavati. Znači kratko ročno rješenje uz minimalne troškove može samo biti da uključimo dijasporu u promociju Hrvatskog Turizma, jer samo oni su u direktnom dodiru s potencijalnim Hrvatskim Turistom širom svijeta. Ako vas zanima kako, napravit ću vam plan u 5 koraka i povezat ću vas s njima.”