NE, NIJE SAMO PENAVA: Škoro vrbuje jednog utjecajnog HDZ-ova konzervativca! Imamo detalje

”Ne pregovara Škoro samo s Ivanom Penavom”, tvrde to dobro upućeni članovi vukovarskog ogranka vladajuće stranke, u kojem se sve intenzivnije progovara o tome da bi se Domovinskom pokretu na parlamentarnim izborima trebao pridružiti i Stevo Culej.

”Škoro želi formirati jaku ekipu u Slavoniji, Penava i Culej definitivno nisu dio Plenkovićeve računice, oni su toga svjesni i traže prostor za sebe. Penavi u tom smislu fali političke hrabrosti, on kalkulira, jer ne želi napustiti HDZ. Sjedio bi na dvije stolice, a Plenković se pak sada u predizborno vrijeme ne usudi udariti na njega da mu se to ne bi obilo o glavu. Istodobno trebate imati na umu to da su iduće godine lokalni izbori, i da Penava u tom smislu mora promišljati što mu je isplativije”, komentira naš vukovarski sugovornik iz vladajuće stranke te napominje da prijepori između Penave i Plenkovića pokazuju da predsjednik vladajuće stranke bez obzira na pobjedu na unutarstranačkim izborima trenutačno ipak nema snage da se obračuna s vukovarskim gradonačelnikom.

”Netrepeljivost između Penave i Plenkovića traje godinama, a Plenković je propustio priliku da tu situaciju riješi pa bi to sad pred izbore moglo eskalirati, što nije dobro. Škoro inače Penavi nudi prvo mjesto u petoj izbornoj jedinici, što je jamstvo za ulazak u Sabor, i u tom pogledu Penava bi se osigurao, no izlazak iz HDZ-a svakako je rizik. Škoro mu je također vrlo jasno dao do znanja da mora riješiti svoj status u stranci da bi mogli ozbiljnije pregovarati, ali Penava nije toliko jak koliko to Škoro misli. Od njega se tražilo i da sa sobom u Domovinski pokret privuče lokalne HDZ-ovce, ali taj mu podvig nije pošao za rukom, nitko neće radi njega i njegove pozicije u Škorinom pokretu riskirati svoj položaj u HDZ-u, zato se i sami Penava nećka”, tvrdi naš sugovornik.

Dok se tvrdnje isprepliću sa svih strana, Škoro djeluje kako u javnom prostoru tako i na terenu, vrbujući HDZ-ovce nezadovoljne šefom Plenkovićem.