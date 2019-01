‘Ne, ne, ne. Ne mogu i ne želim javno otkriti!’ Premijerov savjetnik Kopal o Tolušićevoj seksi aferi

Autor: Dnevno.hr

O spornim fotografijama ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića u programu N1 televizije u nedjelju komentirao je Robert Kopal, posebni savjetnik premijera Andreja Plenkovića za nacionalnu sigurnost.

Upitan je koja je njegova uloga u ovoj aferi s obzirom da je Kopal komentirao optužbe zastupnika Mosta da upravo on stoji iza objave tih fotografija.

“Nikakva. Da objasnim širi kontekst, apsolutno zagovaram tuđe pravo na mišljenje. Svi imaju pravo na mišljenje i to je smisao demokracije, branit ću svačije pravo da iznosi svoje mišljenje. Isto tako zagovaram i predlažem, da s ciljem iznalaženja zajedničkog mišljenja, ljudi posegnu za podacima. Pa tako kad pogedate podatke rada Vlade smanjen je javni dug, povećan je suficit, povećana je zaposlenost, u okviru demografske revitalizacije su učinjeni konkretni pomaci, provode se mirovinska i porezna reforma, i tako dalje. Imate konkretne činjenice, gdje tu dolazi mišljenje – kad pitate prosječnog građanina koliko je zadovoljan kvalitetom života, ako maknemo srednju trojku, dva i pol puta ima više ljudi koji su zadovoljni kvalitetom života od onih koji nisu. Da podvučem crtu, zašto bi Vlada htjela odmaknuti fokus s jako dobrih rezultata da nešto tako radi?”, upitao je Kopal.

Kopal je ustvrdio da je Vlada za postojanje fotografija saznala tjedan prije objave, te da nisu imali nikakvu ulogu u tome hoće li se ili ne fotografije objaviti. Po njegovim saznanjima, upravo je Nacionalov urednik Berislav Jelinić Vladu obavijestio o fotografijama, prenosi Jutarnji list.

“Da razjasnim još jednu stvar – ispada kako ministar Tolušić ‘x’ mjeseci ima fotke – ne. Da, kolale su neke informacije i prema njemu da postoji određena grupa ljudi koja mu pokušava plasirati nešto takvo, ali nitko ih nije vidio niti bio u dostupu s tim informacijama. To se zbilo sve u tjedan prije objave, u jako kratko vrijeme. Ne postoje zavjere, nikakve igre”, rekao je Kopal.

Potvrdio je da su se sve službe u trenutku objave postavile na način da su “na stol” stavile sve mogućnosti, pa i onu da su fotografije istinite.

“Jasno je da postoje dvije koje, ajmo reći, kolaju. Nejasno je koliko ih uopće ima. SOA je vještačila te dvije, nema drugih. Postoje informacije, opet po nekima, tu je igra pokvarenog telefona, da ih ima 20, 22, pa 24. Relevantno u ovoj priči je da su u forenzici istraživanja bile dvije fotke”, rekao je Kopal

Na pitanje kako se može utvrditi (ne)autentičnost fotografije koje dolaze s nečijeg mobitela, Kopal je rekao da se to teoretski može, no da postoje i problemi.

“Ako je netko doista vičan, obriše sve metapodatke, da se razumije u forenziku, zna što napraviti, što sakriti, onda je to kompleksan i zahtjevan posao. U konačnici će pravorijek o tome ustanoviti DORH odnosno USKOK i policija u suradnji s njima”, rekao je.

Kopal je ustvrdio kako se sa “izraženim stupnjem sigurnosti” vjeruje da su fotografije lažne.

“To sad ide u neki postupak. To je jedino meritorno na kraju, da se ustanovi. Mi sad apsolutno tvrdimo da je to tako”, rekao je.

Na izravno pitanje je li se upravo Jelinić obratio SOA-i Plenkovićev savjetnik rekao je kako to nije točno, te da je riječ o dva paralelna procesa koji nemaju veze jedan s drugim.

“SOA je svojim operativnim, profesionalnim radom uspjela na vrijeme saznati neke stvari i poduzeti mjere u okviru zakonitog postupanja”, rekao je Kopal.

Na pitanje zašto SOA ranije nije došla do fotografija koje su kolale i širi krug ljudi, te sam ministar, znali su za njihovo postojanje, Kopal nije dao jasan odgovor.

“Ne, ne, ne. Ne mogu i ne želim javno otkriti trenutak jer bih otkrivao time informacije koje su u segmentu SOA-e. Trenutak kad i kako je ona došla to tih informacija je pitanje SOA-e”, rekao je za N1 televiziju.

“U inicijalnoj fazi vi imate jednu od hipoteza da se ugrožava nacionalna sigurnost. Nešto što se možda događa je u domeni nacionalne sigurnosti. Još ne znate je li to kazneno djelo. To su neke stvari koje nisu dokazne, kao što to radi policija, nego prikupljanje i obrada informacija i SOA je tu zaista imala mjesta do jednog trenutka. Onda se moraju uključiti druge institucije i to je tren kada SOA izlazi iz priče i nju preuzimaju pravosudni organi”, dodao je.

Kopal je naposlijetku zaključio kako mediji imaju “apsolutno kritičnu, važnu ulogu u iznošenju istine”.

“Ovdje se dogodilo nešto – Jelinić je objavio priču, bitan je kontekst priče. I to je njegovo pravo, on ima pravo objaviti da postoji priča da se nekom pakiralo, namještalo… Ono što je bitno, mislim da je to kvalitetno istraživačko novinarstvo. Ne favoriziram ni Nacional niti jedan drugi medij, ali zagovaram istraživačko novinarstvo jer je temeljeno na činjenicama. Mislim da je u tom smislu išla ta zahvala”, rekao je Kopal komentirajući premijerovu izjavu u kojoj je pohvalio Nacionalovo bavljenje tom pričom.