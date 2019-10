NE NASJEDAJTE! HNS I BLAŽENKA DIVJAK VAS OBMANJUJU: Evo za što se zaista bore

Ako se ne ispoštuju zahtjevi prosvjetara za rastom plaća, HNS će izaći iz koalicije, a mogući scenarij jest i izlazak na birališta prije vremena. Mantra je to koju zdušno ponavljaju svi liberali, a najglasnija u tome jest dežurna sindikalistica i aktualna ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. Priča bi imala težinu i bila uvjerljiva da se ne zna o kome govorimo . Nikoga u Hrvatskoj vjerojatno nije potrebno podsjećati da se radi o stranci koja je prevarila birače i ušla u koaliciju s HDZ-om, tvrdeći da to čine kako bi se izbjegli izbori.

HNS-ovci su ti koji su nas mjesecima uvjeravali kako su odnosi u koaliciji kvalitetni, da bi se ovih dana oni koji su spašavali Plenkovića digli na noge zbog istog tog Plenkovića glumatajući principe i boreći se za plaće učitelja i nastavnika. Sličnu retoriku, ali u manjoj mjeri, uporabio je i Milan Bandić nakon što je u svoj saborski Klub primio ‘otpadnike’ iz svih opcija i sve one koji su poželjeli biti njegovim žetončićima.

HDZ pak slavodobitno poručuje kako se oni izbora ne boje, prijetnje se tako sa svih strana slijevaju u javni prostor i svima njima jedna je stavka zajednička: svi se oni naime, izbora ne boje. Iako su se, sve do prije nekoliko tjedana, grčevito borili za ostanak na vlasti. No, jedini tko zapravo razloga za strah nema jest HDZ jer kako god da bilo oni su ti koji će osvojiti svojih 30 posto. Bandić, Divjak, HNS, žetončići, svi će oni na izborima kada god da se oni odvili biti spremljeni u ropotarnicu prošlosti, stoga se prijetnje, poglavito one HNS-ove ne mogu nazvati ničim drugim doli lažnom principijelnošću i obmanom. Još jednom u nizu. Od izbora dakako nema ništa, jer svi će se oni do posljednjeg daha boriti ne za učitelje i profesore i njihove plaće, već za sebe i svoje pozicije.