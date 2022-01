‘NE MOŽE. TOČKA. HVALA. DOVIĐENJA’ Plenković podivljao zbog ovog pitanja, ne godi mu morski zrak

Autor: Dnevno

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak je u posjetu Zadarskoj županiji i otoku Pagu. Tom je prigodom naglasio kako se Novalja razvija stalno te da nije zabilježila pad stanovnika prema zadnjem popisu.

O najavi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje je reklo da pokreće postupak vezan uz stan Zvonimira Frke Petešića kazao je kako je “breaking news to što su rekli da je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa suradnicima prekršio zakon”.

“To je jedino što sam ja vidio u vezi Povjerenstva danas”, rekao je dodajući da za Frku Petešića nije vidio. Na ponovljeno pitanje o državnom stanu predstojnika njegova Ureda, Zvonimira Frke Petešića, odgovorio je da on ima pravo na stan.

Na upit je li zaista omaška ako se ne provjerava je li na istoj adresi cijela obitelj rekao je: “To je trivijalno pitanje. On je državni dužnosnik, ima pravo na stan dok je na toj dužnosti. Dolazi s mandata veleposlanika u Maroku u Hrvatsku 31. kolovoza 2017., a 1. rujna počinje raditi kao moj predstojnik. U tom trenutku on stječe pravo na stan, kao što ga imaju svi drugi dužnosnici. Ima ista prava kao i svi drugi. Točka”, rekao je Plenković.

Na dodatna pitanja o Frki Petešiću Plenković nije htio odgovarati: “Ne može. Sad smo u Novalji, radi Novalje, radi Ličko-senjske županije. Nemamo što raščišćavati, sve smo raščistili. Imate li bilo koje drugo pitanje koje je relevantno za hrvatsku javnost? O bilo čemu? Ništa? Hvala, doviđenja”, kazao je.