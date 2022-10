‘NE MOŽE STRANKA BITI TALAC JEDNOG ČOVJEKA’! Prije šest godina došao iz Bruxellesa i preuzeo Hrvatsku: Uspoređuju ga sa Sanaderom, skuplja žetončiće kao na igrici

Premijer Andrej Plenković navršio je 6. godinu mandata kao hrvatski premijer i postao je najdugovječniji čelni čovjek države.

Njegova sadašnja Vlada je u trećoj godini mandata i ona je 15. hrvatska vlada po redu.

Proteklih nekoliko burnih godina obilježili su turbulencije i intervencionizam u tržište i društveno uređenje, navodno kako bi se sanirale posljedice izvanrednih situacija na gospodarstvo i život građana.

Uz intervencije potaknute epidemiološkim mjerama, potresima koji su pogodili Zagreb i Banovinu te ratom u Ukrajini i posljedicama sankcija Rusiji, rad njegove vlade obilježile su i aktivnosti vezane uz ispunjenje takozvanih strateških državnih ciljeva – ulazak u europodručje te Schengen. Kruna koju je Plenković stavio sebi sebi na glavu jest i otvaranje dugo sanjanog Pelješkog mosta iako su se u danima uoči otvorenja politički kapitalci prepucavali tko je najzaslužniji za taj projekt.

Prije svih kriza s kojima se Plenković za svojih mandata mora nositi, pojavila se ona u Agrokoru nakon čega su njegovi tada glavni ljudi od povjerenja Martina Dalić i ostali skrojili takozvani lex Agrokor.

Plenković je uoči šeste obljetnice stolovanja u Banskim dvorima podnio godišnje izvješće o radu Vlade u Hrvatskom saboru i ujedno podsjetio na sva postignuća i nedaće s kojima se on i njegov HDZ nose.

“Vlada je radila odvažno i reagirala je mjerama više puta u krizi”, pohvalio se Plenković podsjetivši na pakete mjera zbog korona krize i zatim inflacije i energetske krize.

“Prošle godine smo imali jedan od tri najveća rasta u EU, to nam je pomoglo da se pripremimo za krizu”, dodao je.

“Presudni geopolitički događaj je ruska agresija. Hrvatska je stala na pravu stanu povijesti i pomogla zemlji koja brani europske vrijednosti”, rekao je.

“Mi smo kao vladajuća koalicija, za razliku od drugih, dali i ranije podršku Ukrajini”, rekao je Plenković. Najavio je i sastanak Krimske platforme idućeg tjedna.

“Pokazali smo solidarnost bez presedana, podržali sve pakete sankcija”, rekao je Plenković i dodao da će Hrvatska podržavati Ukrajinu i dalje.

Zatim se još malo pohvalio i podsjetio što se napravilo za mandata njega i HDZ-a.

“Otvorili smo Pelješki most i spojili Hrvatsku. Uvodimo euro, ulazimo u Schengen, imamo rekordnu sezonu, očekujemo rast BDP-a od 5.7%”, rekao je i dodao:

“Imamo povijesnu razinu kreditnog rejtinga, podigli smo stupanj razvijenosti po stanovniku”, rekao je.

Usmjeravamo rekordnih 25 milijardi eura europskih sredstava za reforme obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, za obnovu, rekao je između ostalog Plenković”, rekao je između ostalog Plenković.

Inače, premijer je svoj mandat na čelu HDZ-a, a zatim premijera započeo povratkom iz Bruxellesa u jeku pada prve vlade HDZ-a i Mosta te je uz riječi “ne može stranka biti talac jednog čovjeka” došao naslijediti Tomislava Karamarka.

Zatim je pobijedio na parlamentarnim izborima i s Mostom složio drugu vladu i započeo svoju dugometražnu premijersku karijeru.

Ta vlada nije dugo potrajala pa je tako nakon što su Mostovi ministri odbili dati povjerenje ministru financija Zdravku Mariću zbog potencijalnog sukoba interesa oko Agrokora, Plenković ekspresno smijenio trojicu ministara uz antologijsku naredbu: “Molim tajnicu da pripremi razrješenje…”.

Upravo se ta izjava vrtjela na skupu HNS-a kojeg je tadašnji šef Ivan Vrdoljak donio Plenkoviću kao poklon u zamjenu za Most te su te dvije stranke i danas u koaliciji.

Na posljednjim parlamentarnim izborima 2020. godine, HDZ pod Plenkovićem je izdominirao i unatoč svim predviđanjima anketa skoro sam uspio dobiti dovoljno mandata za stvaranje parlamentarne izbore te su osvojili ogromnih 68 mandata. Uz HNS i manjine stvorili su novu vlast i nastavili vladati.

Plenkovićevu parlamentarnu većinu prate nebrojena previranja u vidu poznatih “žetončića” i preletača koji su iz oporbe dolazili održavati HDZ-ovu većinu u Saboru.

Jednom ga je tako spasio bivši SDP-ovac i Milanovićev mladi lav Tomislav Saucha, uz Plenkovića su stali i Milanka Opačić, Radimir Čačić, danas je to Hrvoje Zekanović i tako dalje…

Plenkovićevu vladavinu prate mnogobrojne afere njegovih ministara kojima se više niti broja, a njegov nastup nakon uljuđenog Bruxellskog birokrata i diplomata danas uspoređuju s Ivom Sanaderom te ga i unutarstranački oponenti prozivaju za autokraciju.

Plenkovićeva sadašnja vlada je prije dvije godine dobila potporu od 76 od ukupno 151 zastupnika u Hrvatskome saboru, a isti broj ruku potpore, odnosno minimalnu natpolovičnu većinu, Vlada ima i danas.

Protekle dvije godine, kao i četiri godine njegove prve Vlade, obilježile su dakle česte promjene na ministarskim pozicijama, bilo zbog odlaska na druge funkcije (Tomislav Ćorić), bilo zbog afera (Darko Horvat, Josip Aladrović i Boris Milošević), a posebno je u javnosti odjeknuo naprasni odlazak potpredsjednika Vlade i ministra financija Zdravka Marića za kojeg smo pisali da bi se mogao vratiti i kao kandidat za nasljednika samog Plenkovića.

Do danas su od početne postave koja je ušla u Banske dvore prije šest godina u Vladi uz Plenkovića ostali samo ministrica Nina Obuljen Koržinek, potpredsjednik Vlade Tomo Medved i odnedavno također potpredsjednik Oleg Butković, koji također slovi kao jedna od Plenkovićevih suprotnih struja…

Plenkoviću su čestitali i njegovi partneri iz Europe.

” Zahvaljući radu i zalaganju premijera Plenkovića Hrvatska će uskoro ući u eurozonu i Schengen”, napisali su iz Europske pučke stranke…

Today, @AndrejPlenkovic marks his sixth anniversary as PM of Croatia🇭🇷.

Thanks to Mr. Plenković’s government work, Croatia will soon join #eurozone and #Schengen area💪.

