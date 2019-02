NE KRIVOTVORE SE SAMO DIPLOME! Ovaj je čovjek svima podijelio zanimanja, bili su osposobljeni no policija ih otkrila!

Koprivnički tužitelji na Općinskom su sudu podignuli optužnicu protiv 60-godišnjeg ravnatelja učilišta Sandia – Ustanove za obrazovanje odraslih iz Novigrada Podravskog zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.

Prema optužnici koju je potvrdio Općinski sud, 60-godišnji ravnatelj tereti se da je s namjerom pribavljanja neimovinske koristi polaznicima učilišta izdao više uvjerenja o osposobljavanju za različita zanimanja iako učilište nije imalo potrebno odobrenje za obavljanje programa obrazovanja odraslih. Tako je, tvrde u optužnici tužitelji, u uvjerenja svog učilišta upisivao rješenja za osposobljavanje 33 radnika. Riječ o osposobljavanju za različita zanimanja, a radnici su stekli osposobljavanje za poslove poput obrađivanja metala, upravljanje rovokopačima, utovarivačima, šumskim traktorima i dizalicama, tesara, varioca, pa čak i konobara i kuhara.

Ravnatelj se također tereti i za osposobljavanje za jednostavne poslove nije organizirao nastavu koju je bio dužan provesti prema zakonu u trajanju od 54 sata u grupi od 25 polaznika. Tako je radnicima izdao 14 nezakonitih uvjerenja.

A protiv njega je već podnesena optužnica i to na Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu početkom 2017. godine zbog zlouporabe teške gotovo 600.000 kuna. Optužen je da je kao direktor tvrtke Sandia bez ikakve pravne osnove uložio 489.000 tvrtkinih kuna kako bi obnovio obiteljsku kuću te za isplatu 88.000 kuna putnih troškova kćeri koja je kod njega bila zaposlena.

Optuženi direktor tužiteljima se pravdao kako su zbog opsega posla morali osnovati ustanovu, a kako je za to potrebno imati vlastitu učionicu, oni su garažu preuredili u učionicu. Tako su se na toj garaži morali napraviti određeni građevinski radovi, a branio se kako to nije bilo izvlačenje novca iz tvrtke, već poslovno ulaganje. S majkom je, kako kaže, imao ugovor o najmu, no kako je tvrtku prodao, ugovor je ostavio novom vlasniku.

Optuženi direktor rekao je da su sačinjeni prema uputama knjigovodstvenog servisa. Naloge je pisala njegova kći koja je doista službenom opel corsom putovala po cijeloj državi. Nakon što su joj putni nalozi bili isplaćivani, dodao je, nije znao što se dalje događalo s novcem. U svom iskazu nije mogao objasniti zašto je na svim putnim nalozima kao vrijeme polaska bilo 7.00 sati, a vrijeme povratka 19.30, i kad se radilo o putu u obližnji Bjelovar ili putovanju u mjesto udaljeno 1300 kilometara, piše podravski.hr.

No njegov je iskaz opovrgnula voditeljica knjigovodstvenog servisa i rekla kako ga nije savjetovala da ima pravo na naknadu od dvije kune po prijeđenom kilometru, no kako je istina da mu je rekla da ima pravo na isplatu dnevnice za obavljanje posla udaljenog više od 30 kilometara od sjedišta tvrtke. U tom predmetu optužnica je potvrđena, na Županijskom sudu održano je i pripremno ročište, no nakon toga rasprave više nisu zakazivane.