NE IZLAZI IZ KUĆE, EMOTIVNO JE SLOMLJENA! Prijatelji zabrinuti za Žalac

Gabrijela Žalac i Tomislav Tolušić, pobjegli su ne samo od javnosti i predstavnika medija, već i od onih s kojima su do prošlog tjedna surađivali. Kako tvrde naši dobro upućeni sugovornici, ostavka je dvama bivšim ministrima teško pala. ”Ne odgovaraju na pozive, izbjegavaju komunikaciju s bilo kime, pa nisu se pojavili niti na imenovanju novih ministara. Gabrijela je posebno povrijeđena, i razočarana, jer ona je zaista vjerovala Plenkoviću”, ističe naš sugovornik blizak Vladi, no Tolušić je uza sve to dodaje i bijesan. ”Ovo ponašanje za njega nije tipično, on je do te mjere bijesan da se ni sa ljudima s kojima je surađivao u Ministarstvu nije pozdravio, čovjek je jednostavno otišao, i očito mu je odlazak teško pao.

Njih dvoje osjećaju se izdanima, i to je sasvim legitiman osjećaj, jer smjenjivani su kroz medije, a potom je o njihovom odlasku odlučivao Plenković u suradnji s Jandrokovićem i Božinovićem, no posebno im je zasmetalo prisutstvo Branka Bačića”, navodi naš sugovornik. Tolušić, navodne naši sugovornici smatra da je radio dobar posao u Ministarstvu poljoprivrede, i da nije trebao odstupiti, no drži da njegovo vrijeme za osvetu tek dolazi. ”Vrlo je moguće da će se kandidirati za predsjednika HDZ-a, ali to će učiniti tek nakon predsjedničkih izbora, uz potporu virovitičkog ogranka”, smatra naš sugovornik. S druge strane, Žalac će se od ovoga puno teže oporaviti, ostavku je teško podnijela, sa suradnicima se ipak oprostila, no vidilo se da joj to teško pada. ”Ona se povukla s obitelji, navodno bi uskoro trebala i na godišnji odmor, ali problem je to što ona zapravo ne zna što dalje. Plenković ju je razočarao i kao prijatelj”, prepričava nadalje naš sugovornik, a osim toga Žalac posljednjih nekoliko dana nitko nije vidio, navodno ne izlazi ni iz kuće, a osim toga, navodno je posebno razočarana što je nakon smjene nitko od ministara nije kontaktirao.