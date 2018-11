‘NE DIRAJTE HRVATICE!’ CRNI MAMBA SAVJETUJE: ‘Nije govor mržnje, ženama koje napadaju migranti savjetujem OVO!

Svijet bruji o vijesti koja nije službeno potvrđena, a po kojoj nekolicina Rusa nije najbolje reagirala na migrante koji su napadali ruske žene.

Zapravo, riječ je o događaju koji se odigrao još 2016. kada je Norveška zbog nepoćudnog ponašanja deportirala skupinu od 50-tak migranata, a koji se oktualizirao tek ovih dana. Prolazeći kroz Rusiju, protjerani migranti su se zaustavili u klubu “Gandvik” u kojem su se okomili na mlade Ruskinje. Lokalnim muškarcima se to nije svidjelo, pa su se na brzinu organizirali i migrantima šakama dali do znanja da je u njihovoj zemlji takvo ophođenje prema ženama nedopustivo. Pravi linč uspjela je spriječiti ruska policija, no unatoč tome, 18 migranata završilo je u bolnici, a 33 u policijskoj postaji.

Sličan, zaštitnički odnos prema ženama, ovih se dana pojavio i u Hrvatskoj. Sve je započeo hrvatski branitelj, bivši pripadnik Crnih mambi, Zlatko ivić, koji je odlučio posavjetovati Hrvatice kako da se ponašaju u slučaju napada:

“Ne bih htio da me se krivo shvati, ali trenutna situacija koja se tiče ove najezde neradnika i napasnika nalaže mi da udijelim par savjeta našem nježnijem i ljepšem spolu.Također, molim svoju braću po oružju koji su ispekli zanat kao i ja i koji znaju točke “slamanja”, da isto tako objasne neke osnove samoobrane”, smatra potrebnim Zlatko Ivić koji Hrvaticama preporuča slijedeće:

1. SUZAVAC- manje više ima ga svaki army-shop, nisu skupi(30-ak kn) a može značit život, gađaš napasnika/e sa 5 metara i petama vjetra dok ne dođe/u sebi, svatko si može bar dva kom nabaviti.

2. Žene koje barataju nekom od borilačkih vještina, njima neću pametovati jer su se u stanju i same obraniti

3. Ako je jedan napadač, ne bi trebalo predstavljati veći problem da ga koljenom jel…

4. Broj jedan bi trebao biti sasvim dovoljan da preživite maltretiranje.

5. Šilo -najgora opcija. Znači, kad si već siguran/a da je kraj i da je postalo opasno po život, gađaj tri, četiri mjesta(vrat, prepona, pazuh) te oči, neka vas zauvijek zapamti, ako preživi

STAVKA BROJ PET JE SAMO ZA SLUČAJ DA STE SMRTNO UGROŽENI.

“Ovo nije nikakav govor mržnje niti poziv na nasilje”, napominje Ivić, “već samo par savjeta za samoobranu”…