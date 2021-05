NE DIRAJTE BLAGU ZADRU! Ćipe ‘očitao’ bukvicu Tomaševiću i Filipoviću: Ne valjajte hrvatske heroje po blatu

Autor: Iva Međugorac

”Gledajući sučeljavanje kandidata za gradonačelnika grada Zagreba u emisiji “Otvoreno” duboko me povrijedio jedan trenutak. Alibi kandidat Davor Filipović proziva ortodoksnog ljevičara Tomislava Tomaševića kako je napustio gradsku skupštinu kada se trebalo glasati o tome da Blago Zadro postane počasni građanin grada Zagreba”, poručuje na svojem facebook profilu saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipe Mlinarić Ćipe. ”Ne dirajte Blagu Zadru”, njegov je nedvosmisleni stav, a pored toga naglašava kako ga zapravo ne zanima kako je Tomašević glasova, niti ga zanima kako je glasao Filipović. Važno mu je samo da se heroji poput Blage Zadre ne vuku kroz blato.

”Ne prljajte čovjeka koji je zlatnim slovima upisan u krvavu povijest hrvatske države. Obojica ga niste poznavali niti ste ratovali s njim jer da jeste sigurno ne bi pokušali skupiti jeftine političke poene 2021. godine. Plenkovićev potrčko Filipović je čak tri puta pokušao poentirati na generalu Blagi Zadri da bi pokazao kako su njegov i Plenkovićev HDZ domoljubna stranka. Ali oni su to samo na riječima i pred izbore.

Filipoviću, tvoj HDZ koalira sa SDSS-om i pokušava da zajedno sa srpskim mitovima izjednače žrtvu i agresora. Tvoj HDZ je progurao u Saboru prvo čitanje Zakona o civilnim žrtvama rata. Kroz taj zakon građani Republike Hrvatske plaćat će agresore koji su palili i klali devedesetih godina. Plaćat ćemo agresore koji su ubili 2717 ljudi samo u Vukovaru, a među tih 2717 ljudi je i Blago Zadro. Toliko o tebi i tvojem licemjerstvu. Tomašević je isti kao i ti, jednako ljigav”, zagrmio je saborski zastupnik prisjetivši se svojih ratnih iskustava sa Blagom Zadrom.

”Ja koji sam s Blagom Zadrom proveo cijeli rat pa čak i kada je poginuo nikada ga nisam uzeo u usta radi skupljanja nekih jeftinih političkih poena. Zašto? Zato što je za mene on svet isto kao i 2717 ljudi koji su dali svoj život da bi Vi danas uživali. Da bi Vi laprdali gluposti.

Jedini gospodin u tom sučeljavanju ispao je Miroslav Škoro. Pristojan, odmjeren i argumentiran za razliku od ostale ekipe koja mi više liči na cirkusante nego na ozbiljne ljude. Jedini u tom sučeljavanju Škoro istinski cijeni žrtvu svakog branitelja pa tako i Blage Zadre. To je stotinu puta pokazao. Puno puta je bio sa mnom u Vukovaru i svaki put je tražio da odemo na grob Blage Zadre i na Ovčaru da zapalimo svijeće u znak sjećanja na žrtvu koju su dali za Republiku Hrvatsku. Nikada nećete čuti da on to javno govori niti da se busa u prsa radi toga. I drago mi je da je tako. S takvim stvarima se ne politizira niti se skupljaju jeftini politički poeni.

I zato dragi narode ne daj se prevariti! Ne daj da ti zamažu oči svojim lažnim domoljubljem! Djela pokazuju da HDZ koalira sa Srbima i da branitelje i heroje koriste samo za jeftine političke poene”, zaključuje Mlinarić.