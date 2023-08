Ne budite naivni: Ovo je prava istina o pomirenju Plenkovića i Milanovića

Autor: Iva Međugorac

Samo naivac može povjerovati u to da su predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković svoje višemjesečne sukobe, uvrede i javno šamaranje odlučili gurnuti pod tepih zbog dva rukovanja i dva susreta koja su se posljednjih dana odvila u Kninu i Sinju. Jasno je to svakom prosječnom promatraču događanja u hrvatskoj politici, a još jasnije onima koji su duboko uključeni u ovu tematiku, a koji kažu da su Milanović i Plenković sklopili privremeni pakt koji se opisuje kao svojevrsno zatišje pred buru i to pod vanjskim pritiskom.

Pritisci iz vana

”Ne budite naivni, zatišje je stiglo zbog pritisaka ambasadora iz europskih država da se izvrše promjene u diplomaciji”, kaže naš dobro upućeni sugovornik te dodaje da su i ta imenovanja već dogovorena, no s njima Milanović i Plenković za sada ne planiraju izlaziti u javnost niti u Plenkovićevom timu javno misle demonstrirati nezadovoljstvo dogovorom kojega su postigli s Milanovićem. ”Činjenica je da tu nije bilo dogovora, Plenković je popustio pa je na čelo VSOA-e stigao čovjek koji nije bio njegov izbor već epilog konflikata između njega i Milanovića. Premijer je popustio baš kao i u slučaju Vrhovnog suda”, smatra naš sugovornik te napominje da je Milanović još tijekom gostovanja u Kninu tvrdio da se sva imena u vojci trebaju riješiti u dva dana dok je Plenković prebacivao lopticu na ministra obrane Marija Banožića mada se njega po pitanju tih kadroviranja faktički ništa nije pitalo.

”Pa iz Banožićeva ministarstva službeno je poručivano kako se imenovanje ravnatelja VSOA-e ne može uvjetovati drugim vojnim imenovanjima pozivajući se na potrebu za provedbom procedura”, kaže naš sugovornik iz vladajućih redova te naglašava kako je već dva dana kasnije u Sinju situacija između Plenkovića i Milanovića postala relaksiranije te da je bilo vidljivo predsjednikovo popuštanje.





”Milanović je u Sinju dao naslutiti da ga zapravo niti ne zanima previše poštivanje procedure, iako je Ured predsjednika na tome inzistirao u svojem ranijem priopćenju. On je shvatio da ne može nastaviti ustrajati na svojim tezama jer bi se u konačnici pored predloženih kandidata uspostavilo da VSOA radi njega ostaje obezglavljena što Milanoviću ne bi išlo u prilog pa je zato pristao da se provedu procedure predlaganja Vojnog predstavnika RH pri NATO i EU kao i imenovanje zamjenika direktora Centra za sigurnosnu suradnju”, objašnjava nadalje naš sugovornik pa napominje da je Milanović na koncu dobio skoro cijeli vojni paket mada u Vladi sada nastoje ostaviti dojam da su zadovoljni razvojem događaja, no naš sugovornik napominje da i dalje ostaje činjenica da je Milanović ispolitizirao vojni sustav nastojeći sukobe s Banožićem okrenuti u svoju korist iako su se neka imenovanja davno mogla riješiti.

Neka imenovanja odavno su mogla biti provedena

Da je tome tako vidljivo je na primjeru imenovanja komodora Milana Blaževića zapovjednikom Obalne straže. Njegovo imenovanje Vlada je predložila još krajem 2021.godine, ali Milanović je tada njegovo imenovanje odbio potpisati da bi sada nakon više od godinu dana na isto pristao svodeći taj proces na svojevrsnu političku trgovinu, kakvom se može opisati i imenovanje brigadira Tomislava Zebeca na čelo Počasne zaštitne bojne oko koje je Milanović dizao hajku na Banožića inzistirajući na povratku brigadira Elvisa Burčula na posao mada je on umirovljen uz suglasnost ministra obrane i načelnika Glavnog stožera admirala Hranja. Kada je vidio da je sudski spor u ovom slučaju izgubljen i da je Banožić bio u pravu Milanović je prestao potencirati ovu temu, ali je sukobe s ministrom nastavio i preko generala Validžića koji je bio Banožićev prijedlog za ravnatelja VSOA-e.

Umjesto Validžića na iznenađenje mnogih na čelo VSOA-e stiže novi ravnatelj general Turkalj, koji je po svemu sudeći odlučen u posljednjim trenucima. ”Sve je to dosta neobično. Ne zaboravite da je Plenković prije svega nekoliko dana tvrdio da se ne misli usuglašavati i dogovarati s Milanovićem dok se on ne ispriča, nije ni čudo da se nakon toga javnost pita što se uistinu događa u pozadini”, navodi naš sugovornik koji ujedno drži da je Milanović ovim pomirenjem izigrao oporbu koja je u njemu vidjela saveznika uoči parlamentarnih izbora, i kojoj je udovoljio i nedavnim sazivanjem izvanredne sjednice Sabora.

”Milanović je ovime dečkima iz oporbe jasno dao do znanja da se on u političkoj areni bori samo za sebe, a oni su naivno vjerovali da bi im mogao biti od koristi u njihovim obračunima s Plenkovićem, na koncu je Milanović političar na kojeg ne mogu računati, čak štoviše izgleda da je predsjednik i tom izvanrednom sjednicom napravio uslugu samom Plenkoviću jer iz toga se na koncu nije izrodilo baš ništa što bi ugrozilo njegovu poziciju”, zaključuje naš sugovornik.