Nazvao ga veleizdajnikom! Ramljak podigao tužbu protiv Bernardića

Autor: Dnevno

Bivši Vladin povjerenik za Agrokor, Ante Ramljak, podnio je privatnu tužbu protiv predsjednika SDP-a Davora Bernardića, a zbog čega je to učinio objasnio je novinarima.

“U 10. mjesecu 2017. godine je Bernardić u javnim nastupima, pogotovo u Saboru, kao vođa najveće opozicijske stranke, pretendent na vlast u Republici Hrvatskoj javno izjavljivao i kvalificirao i prozivao mene kao veleizdajnika, kao čovjeka koji je član neke ortačke skupine koja se udružila da izvlači novac iz Agrokora. Podnio sam privatnu tužbu protiv Bernardića isključivo iz razloga da javna riječ, pogotovo političara i osoba s takvom težinom, a koju je određeni dio javnosti ipak slušao i vjeruje mu, da mora biti argumentirana dokazima, potkrijepljena činjenicama. Na suđenu smo čuli da su to bili njegovi dojmovi, sumnje…Konačno je vrijeme da u Republici Hrvatskoj političar, a pogotovo političar najveće opozicijske stranke, jednom zauvijek dobro razmisli prije izgovorene javne riječi i nepotkrepljenih optužbi i to je bio isključivi razlog moje tužbe i ovog sastanka”, rekao je Ramljak.

Ramljak je objasnio i zašto je podnio tužbu samo protiv Bernardića budući da on nije bio jedini koji je slično govorio o njemu.

Ponovio je da se radi o političaru na čelu opozicijske stranke, koji pretendira na vlast, te da on kao takav mora voditi računa o javno izgovorenoj riječi, piše N1.

Komentirajući Bernardićevu izjavu sa suda, gdje je rekao da je Agrokor u puno gorem stanju nakon njegova dolaska, Ramljak je rekao da to nije točno.

“Agrokor je u puno boljem stanju. To su floskule, ne znam iz kojih izvora on crpi sve te informacije, a po mojim izvorima to nije istina”, rekao je.

Ramljak je, govoreći o situaciji u Agrokoru prije godinu dana, rekao da to nije bilo lako vrijeme te da za nikoga to nije bio lagan period.

“S odmakom danas, kad se vratite u sve to skupa, shvatite da je napravljen veliki posao i da je sve to bilo iscrpljujuće, mučno razdoblje za mene i za sve. Ne ponovilo se nikome”, zaključio je Ramljak.