Nazvali smo hrpu oglasa za najam stana. Zbog djece, pasa, seksualne orijentacije i loše energije svi su nas redom odbili

Autor: D.D

Iako su se mnogi nadali da će tijekom pandemije cijena najma stanova pasti to se nije dogodilo. Prije pandemije cijena najma je rasla baš kao i jedinice za dnevni najam koje su iz dugoročnog najma prebacile u kratkoročni da bi se tijekom pandemije opet prebacili u dugoročni. No nakon kompletnog zamrzavanja tržišta do pada cijena nije došlo.

Kako bismo pružili što točniju informaciju nazvali smo petnaestak najmodavaca da vidimo kakva je situacija danas, ali i da provjerimo njihovu ‘’rastezljivost’’ kada su u pitanju djeca, kućni ljubimci, ali i ljudi različitih seksualnih orijentacija. Valja naglasiti da ovo nije nikakav reprezentativan uzorak kojim bismo mogli donositi neke velike zaključke, no određene pokazatelje situacije ipak možemo iščitati.

Trenutno je najveći lov na stanove od strane studenata koji nisu ‘’upali’’ u neki od zagrebačkih domova, ali i redovita migracija stanovništva, kao i ljudi koji se svake godine presele u Zagreb zbog ostvarivanja svojih snova. Kako je u ovom trenutku Zagreb najtraženiji, pretresli smo neke od udarnih kvartova za najam u glavnom gradu.

Zapruđe

Prvi stan koji nas je zanimao nalazio se u Zapruđu od 56 kvadrata. Stan ima sobu i dnevni boravak, te se tada klasificira kao dvosoban, tu je naravno kupaonica, hodnik, kuhinja i mala terasa. Cijena je 3400,00 kuna mjesečno, stan izgleda dosta staromodno s namještajem iz doba Jugoslavije, jedna najamnina kao polog se podrazumijeva. Na telefon nam je javio ljubazan gospodin koji nam je ispričao sve o stanu, autor ovog teksta zatim se počeo predstavljati gospodinu rekavši kako ima suprugu, dijete i malog psa, gospodin duboko udahne i kaže: ‘’ Ne znam gospodine, mi smo vrlo otvoreni ljudi, ali psi i djeca nam nisu poželjni, znate imamo jako loša iskustva, mi bismo dva studenta najradije ili studentice’’, rekao je gospodin, na to ga pitam: ‘’A gdje bi ta druga osoba spavala?’’, ‘’Pa u dnevnom boravku’’. Na kraju je dodao da mora razgovarati sa suprugom i da će se javiti povratno. Nije nazvao.

Travno

Ostajemo još malo ‘’preko Save’’, stan u Travnom, lokacija Mamutica, stan veličine 60 kvadrata, cijena 5000,00 kuna. Trljam oči da vidim jesam li dobro vidio. Jesam. Stan se sastoji od dnevne sobe, spavaće sobe i jedne male sobe, sve ostalo, kao što su kupaona, hodnik i kuhinja funkcionira i sve je na svom mjestu. Nazovem, javi se gospođa i pitam kako je to trosoban stan, ako ima dvije sobe i dnevni boravak, a ona će na to: ‘’ A tako vam se to kod nas računa, dvije sobe i dnevni su vam trosoban, vidim po oglasima da neki uračunaju i pola kuhinje pa bi vam to onda bio troipolsobni stan’’, veli ona pomalo nervozno, jer mora objašnjavati svoju pomalo nebuloznu logiku, ali sve 5, ja sam ipak samo podstanar s obitelji koji mora hitno naći stan. Predstavi ona stan kao da smo na nekoj konferenciji, jedno 15 minuta je opisivala, dođem konačno do riječi i kažem kako imam suprugu i podmladak, pita on: ‘’Jel muško ili žensko?’’, odgovaram kako se radi o curici. ‘’Dobro onda, da je muško morala bih dobro razmisliti, znate kako su muška djeca divlja’’, kaže ona, na što ću ja: ’’Ne znam gospođo mislim da je sve do roditelja i odgoja’’. I sada dolazimo do prijepora svih prijepora. ‘’A znate imamo mi i psa jednog malog’’. Muk u slušalici jedno par sekundi. ‘’A ne može onda oprostite, ne želim da mi vaš pas izgrize namještaj, koji je vidno isto iz doba Tita. O.K neću se svađati, kažem i da ako se to slučajno dogodi da ćemo podmiriti sve troškove. Gospođa je neumoljiva. Razgovor je završila: ‘’Meni bi vam bili najidealniji studenti, neki iz Dalmacije, s njima se ne moram gnjaviti, oni i plate odmah za šest mjeseci, još je bila dobra sezona, svi su puni para”. Nije mi se to dalo više slušati, zahvaljujem u nevjerici i poklapam slušalicu.









Kajzerica

Ponovno smo se javili na oglas za jedan stan koji ima sobu i dnevni boravak i po toj kategorizaciji je tehnički dvosoban stan, kako smo naučili prije od gospđe iz Travnog. Stan je vrlo konfekcijski opremljen, ima 50 kvadrata, a cijena mu je 4000,00 kuna. Depozit unaprijed se podrazumijeva pa to više nećemo ni napominjati. Već je u oglasu naznačeno da su psi, mačke i djeca strogo zabranjeni. Ali strogo zabranjeni. Moramo promijeniti taktiku, ovoga puta ne pitamo za životinjice ili djecu već tijekom kraćeg razgovora napominjem da sam homoseksualne orijentacije i da imam partnera i je li im to problem? Muk opet u slušalici par sekundi i već poznata rečenica: ‘’ Moram razgovarati sa suprugom, nazvat ću vas’’, kaže stanodavac. I zaista zove nakon konzultacija i ispali: ‘’Žao nam je ali moja supruga želi u stanu dobru energiju, a ne da nam se dva muškarca ližu u stanu, meni je stvarno jako žao, ja bih još i pristao, ali supruga nije za’’, rekao je gospodin. Nije mi se dalo upuštati u rasprave i upitkivati koja je razlika kada se heteroseksualni parovi ližu, jer sam već po stavu, a bome i naglasku shvatio da tu nema pomoći. Zahvaljujem se i šokiran gledam dalje stanove.

Šalata









Zovem dalje, ovoga puta nešto bliže centru da vidimo kako tamo stvari stoje. Stambena površina je 70 kvadrata i nalazi se u obiteljskoj kući. Cijena je 3970,00 kuna i ima dvije sobe i dnevni boravak uz sve popratne prostorije kao što su kuhinja, hodnik, kupaonica i sl. I ovoga puta javila se ljubazna gospođa koja je odmah naglasila da prima isključivo dva studenta. Naravno kada me pitala jesam li student odgovorio sam joj potvrdno. Na moje pitanje mogu li jednom mjesečno pozvati ekipu na druženje bez prevelike buke, naglasila je da ima loša iskustva s ‘’tulumima’’ i da bi molila bez toga. Također najamnina unaprijed i tri mjeseca plaćene stanarine. Zahvaljujem i poklapam slušalicu i zaključujem kako je Šalata jeftinija od Travnog.

Maksimir

Prekrasan stan u Maksimiru osvojio me na prvu, radi se o 55 kvadrata u stambenoj zgradi. Stan je prekrasno uređen, a cijenu mu je 4000,00 kuna. Kućni ljubimci nisu dozvoljeni kao ni djeca. Pogodno za najam bračnom paru, samcu ili studentima, stoji u oglasu. Vlasnik je sve ljubazno odgovorio, ali nismo si odgovarali, jer za ovu priliku sam i dalje bio otac koji ima suprugu, djevojčicu i psa.

Dubrava

Blizu okretišta u Dubravi zapikirao sam još jedan stan, ima 60 kvadrata, sobu, dnevni boravak i sve ostalo. Cijena mu je 3750,00 kuna, prilikom predstavljanja kažem kako imam suprugu, dijete i psa, gazda stana kaže kako može i da nema problem s ničim navedenim. Dogovaramo se dalje…

Zaključak

Sve napisano nije relevantna slika svih najmodavaca, jer ne možemo generalizirati, no ispada da je najveći problem naći stan, ako imaš obitelj, jer jednom velikom dijelu najmodavaca psi i djeca najveći su problem. Ovakva situacija znatno olakšava situaciju studentima koje svi žele. Čini se da nikada kompliciranije nije bilo naći stan u Zagrebu, a cijene su posebna priča. Najmodavci poučeni lošim iskustvima donose svoja pravila. Sve dok stvari ne idu u ekstreme treba i njih razumjeti, jer kako ima svakakvih stanodavaca ima svakakvih i podstanara. Jedna iznajmljivačica požalila nam se kako joj je podstanar napravio ogromne dugove, strop je bio prepun fleka od kečapa i od tada je donijela neka svoje odluke od kojih ne misli odstupiti. Kad bismo morali jednom riječju opisati stanje na tržištu najma, barem ovom kojeg smo zvali, jednostavno bismo rekli: kaos.