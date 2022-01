NAZIVALI SU GA I DESNIČAREM, I DEZERTEROM! Horvat je obožavao Karamarka: Povezivao se s moćnim lobistom

Autor: Iva Međugorac

”Prikupljeni potpisi za opoziv Horvata. Ima ih 62, dovoljno za dva opoziva”, objavila je na svojim društvenim mrežama saborska zastupnica Glasa i bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš aludirajući na HDZ-ova Darka Horvata, koji posljednjih tjedana izaziva žestoke kritike javnosti, ali i opozicije, i to ponajprije radi toga što proces obnove potresom porušenih područja još uvijek nije startao.

Kada se govori o Horvatu, tada treba napomenuti kako on nije kadar aktualnog premijera Andreja Plenkovića, on se u njegovoj Vladi našao nakon odlaska Martine Dalić sa čela Ministarstva gospodarstva, a inače je njegov politički talent prepoznao bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko o kojem je aktualni ministar progovarao u komplimentima i biranim riječima do te mjere da se može zaključiti kako je bio njegov veliki obožavatelj. Horvat je rođen u Donjoj Dubravi nadomak Čakovca, a sredinom 90-tih diplomirao je energetsku elektroniku u Mariboru. U svojem Međimurju Horvat je u političkoj areni nanizao vojsku neprijatelja i kritičara pa su ga tako lokalni oporbenjaci nazivali dezerterom.

“Darko Horvat sada paradira, a zapravo je kukavica Domovinskog rata jer je iz vojne škole JNA otišao fakultet u Maribor, umjesto da se priključio HV-u. Horvat je, dakle, odslužio jugokomunističku vojsku i pobjegao u Sloveniju. Netko tko Hrvatsku nije volio ’91. godine, ne bi trebao govoriti o domoljublju”, tvrdio je svojedobno načelnik općine Donja Dubrava HNS-ov Marijan Varga koji se u to vrijeme javno sukobio s Horvatom, koji je tada bio ravnatelj Uprave za energetiku pri ministarstvu gospodarstva.

Nejasno je međutim zašto su se takve teze iznosile, kada je sam Horvat na pitanje gdje je bio 91-e godine jedne prigode priznao kako je boravio u Sloveniji naglašavajući da se toga ne srami. Bez obzira na to ratno razdoblje, Horvatova biografija prilično je interesantna. Naime, nakon što je diplomirao zaposlio se kao inženjer pripravnik u koprivničkoj HEP Distribuciji, u HDZ se učlanio 1999.godine, a ovaj otac dvoje djece i danas živi u roditeljskoj kući u Donjoj Dubravi.

Par godina nakon učlanjenja u HDZ, odnosno 2006.godine, Horvat je postao direktor HEP-Operator distribucijskog sustava, Elektra u Čakovcu, a dvije godine nakon toga postaje i ravnatelj Uprave za obrt u sklopu Ministarstva gospodarstva u mandatu ozloglašenog Ive Sanadera. Na tome Horvatovo uspinjanje ne staje pa postaje ravnatelj Uprave za energetiku u istom ministarstvu, zatim se penje do pozicije šefa NO Hrvatske elektroprivrede, a postaje i predsjednik NO Plinacra. Inače je Horvat jedan od rijetkih Plenkovićevih ministara koji imaju iskustva u realnom sektoru, on je to svoje iskustvo stjecao u ludbreškoj tvrtki Energy Plus u kojoj je postao član uprave. Slučajno ili ne, taj se poslovni poduhvat odvijao u eri Kukuriku koalicije.

Ministar poduzetništva i obrta postao je u kratkoj Oreškovićevoj vladi, a u medijima se spominjao i zbog prijateljevanja s poznatim MOL-ovim lobistom Jozom Petrovićem, te se tvrdilo da je zahvaljujući njegovom utjecaju došao do ministarske pozicije, ali je Horvat sve te prozivke žestoko demantirao. Kako je pao Karamarko, a s njime i Orešković, tako je Horvat sve do odlaska Martine Dalić izbivao s vodećih pozicija u Vladi, ali je zato u stranci napredovao sve do pozicije potpredsjednika HDZ-a te je ujedno šef Županijskog HDz-a u Međimurju, a oni koji su mu i danas skloni reći će kako se Horvata miče jer pripada takozvanoj desnoj HDZ-ovoj struji, što on doduše nikada svojim političkim djelovanjem nije pretjerano potvrdio.