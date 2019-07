NAZIRU SE PRVA IMENA: Jesu li ovo ljudi iz Škorinog tima s kojima kreće u utrku za predsjednika?

Autor: Iva Međugorac

Osim što je kandidatura glazbenika Miroslava Škore za predsjednika države zaintrigirala predstavnike medija i hrvatsku javnost, ona je nametnula i brojna pitanja te se među ostalim polemizira i o tome tko su zapravo ljudi koji će sačinjavati njegov tim, kako tijekom kampanje, tako i u slučaju eventualne pobjede na izborima. Pitanje je to koje je za sada obavijeno velom tajni, a Škoro se za sada na tu temu nije očitovao, no nekolicina njegovih prijatelja, s kojima smo kontaktirali, ipak nam je djelom odlučila dio strategije. Ključna je stavka svake kampanje, pa tako i one za predsjednika države ona financijska, što se toga djela tiče, Škoro je bio prilično precizan pa je tako dao naslutiti kako će kampanju financirati sam, što možda jest iznenađenje među hrvatskom političkom elitom, ali s druge strane on je kako za sada stvari stoje najimućniji kandidat, pa se takva odluka može razmatrati i kao logična. Škoro, koji je glazbenu, i političku karijeru gradio među ostalim i na inozemnim pozornicama, uza se bi tvrde upućeni s lakoćom mogao povući i dijasporu, staru HDZ-ovu bazu, a tamo tvrde naši sugovornici ima imućnih uglednika, kojima je stalo do zbivanja u Hrvatskoj te koji pomno prate političku scenu pa nije nemoguće da financijski poguraju ovog omiljenog domokjubog glazbenika. I u poduzetničkim krugovima u Hrvatskoj, predsjednički kandidat Škoro prilično je cijenjen, kako i ne bi bio kada je on zapravo jedan od njih, a među poduzetnicima glazbenik ima i dobre prijatelje koji će ga svakako poduprijeti i financijski. Uz to, tu su i Škorini kolege s estrade. Javno ga je podržao Jaques Houdek, potporu je dobio i od ekipe iz Opće opasnosti, a osim toga tu je i osebujni glumac Vedran Mlikota. Ono na što se među Škorinim prijateljima stavlja poseban naglasak jesu teme kojima će se potencijalni predsjednik baviti. Naime, nije istina da će se Škoro odmaknuti od ideologije, ali on joj neće pristupiti na tipičan način, neće se baviti ustašama i partizanima, on će otvarati probleme hrvatskih branitelja, progovarati o Domovinskom ratu koji je za njega svetinja, pričati će o odnosima sa Srbijom, to su, smatraju izvori bliski ovom novopečenom političaru teme koje zanimaju širu hrvatsku javnost. Iako ga dio javnosti i medija već sada pokušava prezentirati isključivo kao desničara, Škoro nema namjeru ostati samo na toj razini, cilj mu je zagrabiti i dio birača centra, šru skupinu, i to će nastojati postići otvarajući pitanja demografije, gospodarstva, poduzetništva, govoriti će i o iseljavanju, pričati o problemima kako cijele Hrvatske, tako i svoje Slavonije. Neizravano je Škori potporu dao i HDZ-ov ministar zdravstva Milan Kujundžić, a navodno će uz njega sati i intelektualci Ivan Aralica i Davorin Rudolf.

Javno je pak Škoru podržao admiral Domazet Lošo, ali i general Sačić, no, šuška se da može računati i na potporu djela crkve. Nije neznačajna ni potpora koju su mu dale dvije dame s desnice, riječ je o Željki Markić i Ruži Tomašić. U svakom slučaju, ovaj je popularni glazbenik, doktor i političar već sada u jednom uspio, pažnju je pridobio, a ostalo je na njemu, na koji će se način približiti biračkom tijelu na koje cilja ostaje za vidjeti.