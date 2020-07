NAZIRE SE VELIKO IZNENAĐENJE! Tko je Vukovarac kojeg Plenković dovodi na čelo Ministarstva obrane?

Ministarstvo branitelja ipak se ne pripaja Ministarstvu obrane, posljednja je to teorija koja se može čuti iz redova vladajuće stranke. Kako tvrdi niz naših sugovornika, HDZ-ov Tomo Medved ostaje na čelu braniteljskog resora, za kojega se izborio tijekom burnih pregovora s premijerom Andrejom Plenkovićem.

U konačnici je gotovo izgledno da bi premijer ovih dana mogao predstaviti novog ministra obrane. ”Tek je tu Plenković u velikom problemu, Damir Krstičević je u svojem resoru radio odličan posao, vojnici, ali i svi ostali djelatnici MORH-a njime su izuzetno zadovoljni pa mu je zamjenu teško pronaći, a HDZ ni nema nekih pretjeranih stručnjaka na tome polju”, priznaje naš sugovornik iz vladajuće stranke.

”Ne vjerujem da bi na čelo ministarstva obrane mogao doći Darko Horvat, zaista mislim da on sa time nema nikakve veze, on svoj posao kao ministar gospodarstva nije loše obnašao, ali nije Plenkovićev kadar i teško da će se naći u bilo kakvim križaljkama oko njegove vlade, ali znate kako to ide, ništa još nije sigurno pa nije nemoguće da se i to dogodi, da Horvat koji s obranom nema veze preuzme Ministarstvo obrane”, navodi naš sugovornik te napominje da ozbiljnih šansi ima Zvonko Milas. Radi se o Vukovarcu koji je sudjelovao u Domovinskom ratu kao vojnik, ali i kao zapovjednik topništva u obrani Vukovara. Nakon rata vodio je Odjel borbene spremnosti u Oružanim snagama RH, radio je kao stručni suradnik u Ministarstvu obrane, u Odjelu za tranziciju te je ravnatelj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. ”Zvonko je tajanstven i nenametljiv, ali i stručan, mislim da bi njime u ovom resoru bili najzadovoljniji”, zaključuje naš sugovornik.