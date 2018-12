Nazire se prva afera Blaženke Divjak: Je li ovo razlog zbog kojeg prijeti odlaskom iz Vlade?

Saborsku raspravu o Zakonu o udžbenicima te reforme koje ministrica obrazovanja Blaženka Divjak ne prestaje javno potencirati, i za koje osobno nastoji preuzeti zasluge trn su u oku djelu javnosti, a prema istima skeptičan je i Mostov zastupnik Marko Sladoljev koji je o pozadini ove priče progovorio za naš portal. Podsjetimo, Zakonom kojega ministrica brani pred kolegama u Saboru trebala bi se definirati najviša cijena, i masa udžbenika oo razredima, Udžbenici bi trebali biti povoljniji, a naglasak se stavlja i na digitalizaciju nastavnih materijala. Također, Ministarstvo znanosti i obrazovanja propisivalo bi samo udžbenike, a o dopunskim i pomoćnim sredstvima za nastavu, odnosno zbirke i slično odluke bi donosile škole, odnosno učenici, čime bi tvrdi ministrica Blaženka Divjak, učitelji i škole dobili veću autonomiji u održavanju nastave. Inače, riječ je o Zakonu koji je uznemirio političke duhove, jer protiv prijedloga Zakona iz izdavače, koji tvrde da u tako kratkom roku nisu u stanju pripremiti nove materijale, pobunio se i Bandićev klub zastupnika koji inzistira na tome da udžbenici za svu djecu u Hrvatskoj budu besplatni te da će tek u tome scenariju podržati sporni Zakon o udžebenicima, radi kojega je Divjak zaprijetila i odlaskom sa svoje funkcije, ukoliko isti ne prođe.

”Mi imamo jednu mantru ministrice, da će tableti riješiti sve probleme u hrvatskom školstvu, međutim pravi problemi hrvatskog školstva su neopremljene učione, djeca koja nemaju gdje vježbati tjelesni odgoj, prozori koji padaju na učenike, i onda imamo jednu takvu priču o tabletima kojima bi se trebali riješiti problemi u hrvatskom školstvu”, kaže Sladoljev, dodajući da je aktualna ministrica Divjak imala mnogo propusta, a i tableti koje je nabavljala bili su neispravni pa ih zato djeca nisu mogla koristiti.

”Postavlja se bezbroj pitanja. Kad ti tableti za četiri godine postanu neupotrebljivi, tko će ih onda financirati, s obzirom da se ovi sada tableti financiraju iz Europske unije, europskih fondova. Tko će za četiri godine financirati nove tablete koji imaju vijek trajanja”, pita se naš sugovornik te konstatira da je Divjak privatizirala reformu obrazovanja. Ona je po njegovom stajalištu i ideološki obojana. ”To govore i stručnjaci koji su proučavali kurikulum povijesti. Dakle, zapravo je on anacionalan”, upozorava Mostovac. Dotakao se i potencijalnog pogodovanja proizvođačima tableta, što bi se i moglo kriti iza snažnog ministričina inzistiranja na digitalizaciji škola.

”Naravno, sukob između Bandića i Divjak je sukob dvije interesne skupine. Prije su bili privilegirani izdavači, a sada postaju proizvođači informatičke opreme i elektroničke opreme. Tko će to sve raditi”, još je jedno od pitanja koja Sladoljev potencira. Po njemu, od reforme školstva nema ništa, sve se svelo na politizaciju i prazne priče. ”Najveće žrtve biti će djeca, i profesori. Ne znam koliko vam je poznata činjenica da edukacije koje obavljaju profesori moraju obavljati na svojim laptopima i tabletima jer takozvana Škola za život to nije osigurala, pa postavljam pitanje što ako profesor nema laptop? Kako će se on educirati? Nisu stvorili osnovne preduvjete, govorimo o vrlo površnoj reformi, a ono što mene najviše brine jest to da je to eksperimentalni program, a sljedeće godine ide u sve škole. Kako nešto može biti eksperiment, tko će ga evoluirati, ako se već sada govori da on ide u škole? Nema nikakve procjene je li on dobar ili loš, ako se već sada govori da on sigurno ide u sve škole”, zaključio je Sladoljev u razgovoru za Dnevno.hr.