Navijači uzvraćaju udarac, Plenkoviću pripremaju šokantnu odmazdu: Ni Tuđmanu nisu oprostili

Autor: Iva Međugorac

Nije nikakva nepoznanica to da se premijer Andrej Plenković zbog koalicije sa SDSS-om Milorada Pupovca odavno zamjerio dijelu desnog biračkog tijela, paralelno s time HDZ-ovci su uspjeli izazvati razdor u Hrvatskom generalskom zboru, a osim toga zamjerili su se i dijelu braniteljske populacije. Već neko vrijeme zbog Vladina pristupa borbi s afričkom svinjskom kugom Plenkovića se proziva i u Slavoniji koja se smatra HDZ-ovom biračkom bazom, baš kao i susjedna Hercegovina u kojoj je dosta dugo omiljena politička figura predsjednik Republike Zoran Milanović.

HDZ-ovci se ne žele zamjeriti premijeru





Širok je tako spektar onih kojima se Plenković zamjerio, a koji su do njegova mandata na čelu HDZ-a bili okarakterizirani kao sigurni podupiratelji stranke kojom on danas rukovodi. Ne sviđa se to svima u HDZ-u, no mnogi su odlučili šutjeti kako bi zaštitili svoje pozicije znajući da se velikom šefu ne isplati zamjerati, jer svi oni koji su pokušali dići glas uglavnom završavaju na marginama, ili pak bivaju isključeni iz stranke.

Šute u stranci mnogi i zbog stabilnog rejtinga nadajući se kako će se taj rejting preliti i na rezultate na parlamentarnim izborima na kojima HDZ-ovci očekuju relativnu pobjedu, no čini se kako situacija po vladajuće i premijera Plenkovića nije posve idilična, posebice otkako su krenula privođenja navijača koji na stadionima izvode navodne ustaške pjesme.

”S nama mu se ne isplati ulaziti u sukobe, jer to vodi u poraz, ako se Plenković zamjeri navijačima on je gotov, a na dobrom je putu da se to dogodi. Nije problem samo u privođenjima zbog ustaške koračnice, već i u tome što Plenković do sada ništa konkretno nije poduzeo kako bi pomogao našim navijačima koji su zarobljeni u Grčkoj, čak ni sada kada se zna da nitko od Boysa nije povezan s ubojstvom grčkog navijača”, navodi naš sugovornik iz navijačkih krugova.

Poznato je da je HNS kojeg se u navijačkim krugovima poistovjećuje s HDZ-om nedavno bio primoran očitovati se pred Uefom zbog prijave povodom diskriminacije i rasizma, vezane uz pjevanje koračnice ‘Boj se bije, bije ustaški se barjak vije’ na utakmici između Hrvatske i Turske koja se odigravala u Osijeku.

Plenković i HNS pod pritiskom UEFA-e

Hrvatski nogometni savez u svojem je očitovanju naveo da su svi izgrednici koje se moglo naći uhićeni i sankcionirani, a sa njima je pune ruke posla imao Prekršajni sud u Osijeku nakon što je policija radi pjevanja koračnice uhitili 15-ak navijača od kojih je njih 12-ero ekstremno brzo kažnjeno, što je doista presedan za hrvatske sudove. Dok navijači negoduju u vodstvu HDZ-a smatraju da se prije ili kasnije bilo potrebno izložiti ovakvoj vrsti rizika budući da istupi nalik onom osječkom štete HNS-u i ugledu države, no baš zbog situacije u Osijeku navijači strahuju kako će ovo sada pokrenuti lavinu kažnjavanja, posebice radi toga što je HNS, ali i premijer Plenković pod pritiskom UEFA-e i međunarodne zajednice.

Da navijači uistinu imaju zašto očekivati nova kažnjavanja može se naslutiti i iz Plenkovićevih izjava na ovu temu.









“Policija će sve istražiti i ići će prijave protiv tih ljudi. Krivnja je na toj skupini ljudi koji su pjevali ustaške pjesme, što ja osuđujem, njihova namjera može biti jedino najgora moguća. Nema se što na javnom mjestu, pogotovo na utakmici hrvatske nogometne reprezentacije, pjevati ustaške pjesme”, kazao je Plenković s kojim se usuglasio i ministar policije Davor Božinović.

”Danas, 2023. godine, nitko me ne može uvjeriti da se radi o ljudima koji ne znaju da takvim činjenjem zapravo čine štetu i nogometu i društvu i državi”, poručio je ministar, a ubrzo potom uslijedila su i privođenja nakon utakmice između zagrebačkog Dinama i Velike Gorice, a dok hrvatska policija privodi navijače s domaćih stadiona saborski zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar podsjeća da hrvatski građani čame u grčkom pritvoru još od početka kolovoza kada su se u Ateni dogodili neredi.

Dretar podsjedio Plenkovića na navijače u Grčkoj









”Premijer Andrej Plenković, je 21. kolovoza, na neformalnom susretu u Grčkoj izjavio kako mu je ‘poštovani gospodin premijer Mitsotakis, rekao kako će proces trajati još nekoliko tjedana’. Dakle, poštovani premijeru, Mitsotakis vas je muljao budući da je odonda prošlo već sedam tjedana, to je bitno više od nekoliko! Nakon toga predsjednik Vlade RH rekao je da će se on pobrinuti da svi uhićeni imaju pravedan proces. Poštovani gospodine Plenkoviću, kakav je to pravedan proces, koji, eto, traje već više od dva mjeseca bez podizanja optužnice, bez ikakvih konkretnih dokaza uperenih protiv određene osobe”, kazao je Dretar koji pri tome drži da su narušena osnovna prava postupka, ali i prava hrvatskih državljana koji se nalaze u grčkom pritvoru.

Oni koji su u nogometno-političku tematiku dobro upućeni svjedoče kako je Plenković doista posljednjih mjeseci pod pritiskom UEFA-e čiji je predsjednik Aleksander Čeferin od hrvatskog premijera nedavno jasno zahtijevao da se suoči s problemima huligana na nogometnim tribinama. To navodno i jest razlog radi kojega Plenković od starta vrlo oštro komentira navijačke izgrede u Grčkoj, za što se u HDZ-ovim redovima odgovornom smatra Uprava Dinama iz koje je nedavno otišao Dario Šimić koji i jest bio Plenkovićev odabranik za zagrebački klub. Svjestan toga da i navijači doista ponekad pretjeraju naš sugovornik iz navijačkih krugova napominje da je moć navijača kada se ujedine ogromna.

”Ni Tuđmanu navijači nisu oprostili što im je uzeo Dinamo, Plenković to treba imati na umu. Naravno da se nedopuštena ponašanja trebaju sankcionirati, ali pravda treba biti jednaka prema svima, jedne privode, a drugi s daleko težim optužbama po Hercegovini razvijaju biznis, to nije pravedno”, smatra naš sugovornik koji ujedno napominje da se moć navijača ogleda i na društvenim mrežama gdje Dinamo i Hajduk prati po pola milijuna ljudi, dok Vladu na društvenim mrežama prati njih oko 60-tak tisuća. ”Ako samo te brojke uzmete u obzir jasno je da je Plenković u ovom sukobu u nepovoljnom položaju”, zaključuje naš sugovornik.