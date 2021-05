NAVIJAČI KOD VUKOVARSKOG KRIŽA: Razvili znakovit transparent nakon prijava zbog Borova sela! Policija sve snimila!

Autor: Daniel Radman

Danas oko podneva kod spomen križa u Vukovaru okupilo se oko 200-njak osoba, najvjerojatnije se radi o pripadnicima navijačkih skupina, koji razvili veliki transparent na kojem je pisalo “Koljači i zločinci tabu su tema. Hrvate se u zatvor za uzvike sprema!“

Jasna je to aluzija na nedavne događaje u Borovu selu, odnosno podizanje 14 kaznenih prijava protiv osoba koje su na dan obljetnice ubojstva dvanaest redarstvenika skandirali “Ubij Srbina” i pjevali “Oj hrvatska mati, Srbe ćemo klati”.

Inače, današnji skup bio je neprijavljen, ali kako doznajemo od policije nije bilo nikakvog kršenja javnog reda i mira.

Nije bilo ‘spornih’ uzvikivanja

“Mogu vam potvrditi da se oko podneva, najvjerojatnije između 11 i 13 sati okupilo 150 do 200 osoba. To je bilo spontano okupljanje, a policija je to popratila zato što pratimo sve veće skupine osoba u gradu i uvijek provjeravamo sigurnosne rizike”, rekao nam je glasngovornik Policijske uprave Vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković.

“Mi smo to za sebe dokumentirali te smo utvrdili kako nije bilo narušavanja javnog reda i mira, a pogotovo nema nikakvih prijava za neko navodno uzvikivanje kako smo čuli na nekim portalima. Toga nije bilo sigurno, provjerio sam na više izvora i o tome nema službenih prijava”, napomenuo je.

Dodao je da su okupljeni došli s više vozila, od kojih su neka bila s registracijskim oznakama izvan Vukovarsko-srijemske županije. Nakon okupljanja mirno su se razišli.